Андрей Губин рассказал о своей личной жизни и прошел тест ДНК

Гостем очередного выпуска телепередачи «Секрет на миллион» на НТВ стал Андрей Губин. Певец вспомнил начало своего творческого пути, рассказал о семье, детстве и о том, с кем встречается сегодня. Телезрители мечтали получить ответ на самый главный вопрос — есть ли у него внебрачный сын. Музыкант согласился сдать ДНК-тест, который и помог раскрыть тайну.

Несколько месяцев назад в эфире ток-шоу «Звезды сошлись» появился 21-летний Максим Кваснюк, который заявил, что является внебрачным сыном Андрея Губина.

Парень, как и предполагаемый отец, увлекается музыкой и спортом и даже выступает с концертами в своем родном городе Донецке.

Молодой человек заверил, что не требует от отца ничего, кроме общения, однако Андрей заявил, что если тот настроен серьезно, они встретятся в суде.

В очередном выпуске телепередачи «Секрет на миллион» на НТВ Лера Кудрявцева также подняла эту тему и попросила музыканта сдать ДНК-тест, чтобы определить, является ли Максим его родным сыном. У многих не возникало сомнений в том, что Губин — отец Кваснюка: у парня такой же разрез глаз, нос и улыбка.

До последнего момента исполнитель отказывался от медицинской экспертизы: «Когда это родной человек, с ним хочется пообщаться. Пришел бы ко мне домой, мы бы поговорили. Адрес мой найти несложно», — прокомментировал Андрей. Тем не менее в последний момент он согласился, и тест показал, что вероятность отцовства составляет 0 процентов.

Также Губин рассказал о том, что сейчас у него есть девушка, но делать ей предложение он не спешит. По словам певца, в их отношениях нет определенности.

«У нас сложные отношения… Мы знакомы 7 лет. Она моложе, ненамного. Раз в год созваниваемся. Когда будет себя нормально вести, тогда по моей схеме сделаем: год поживем, а там посмотрим», —

рассказал исполнитель.

Кроме того, Андрей вспомнил и другие свои романтические увлечения, а некоторые из его бывших возлюбленных даже пришли в студию.





