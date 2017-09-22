Дженифер Лопес потеряла семью во время урагана в Пуэрто-Рико

Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в своем Instagram видеообращение, в котором рассказала о том, что до сих пор не может связаться со своей семьи в Пуэро-Рико после прошедшего там урагана «Мария», который пришел на островное государство после разрушительной «Ирмы».

«Привет, я Дженнифер Лопес. Это – не самый мой гламурный вид, в настоящее время я работаю в Вегасе, но это неважно. Сейчас в моих мыслях то, что происходит в Пуэрто-Рико. Разруха – невероятная.

Я и мои кузены до сих пор ничего не слышали от семьи, которая там. У меня в мыслях: как помочь.

Пуэрто-Рико пострадала от двух самых ужасных ураганов, которые мы только знали – «Ирма» и «Мария«.

Сегодня Пуэрто-Рико нуждается в нашей помощи. Люблю вас и наши сердца с вами», - сказала 48-летняя знаменитость, сопроводив свою публикацию хештегами #UnitedForPuertoRico #UnidosPorPuertoRico (Объединимся для Пуэрто-Рико).

«Вместе мы сможем отстроить остров», - сказала Джей Ло в конце послания.