ФОТО: Канье Уэст стремительно набирает вес

В сети удивились внешнему виду американского рэпера Канье Уэста, который заметно поправился. Одна из фотографий, сделанных в конце сентября, появилась в Twitter.

FOTO: X17 Inc/Vida Press

FOTO: AKM Images/GSI Media/Vida Press

FOTO: AKM Images/GSI Media/Vida Press

FOTO: AKM Images/GSI Media/Vida Press

«Канье Уэст выглядит, как ассистент в магазине техники», — написал пользователь @danielmarven.

«По крайней мере его тело теперь такого же размера, как его эго», — прокомментировала @Patienclaire.

«Вау! Он правда так выглядит?» — удивился @Mxolwa_.

Отметим, что у музыканта ранее были проблемы со здоровьем — в ноябре прошлого года Уэст был госпитализирован из-за нервного истощения.

Всего год назад Канье выглядел спортивно и подтянуто.