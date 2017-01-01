Это надо видеть! Розенбаум перепел хит Бузовой под гитару

Известный российский исполнитель Александр Розенбаум исполнил несколько популярных среди молодежи хитов в эфире программы «Первого канала» «Вечерний Ургант», придумывая мелодии к текстам песен буквально по ходу исполнения.

Согласно сценарию программы, Александр Розенбаум исполнял песни, которые не слышал никогда ранее.

Сначала 66-летний музыкант спел хит Ольги Бузовой «Мало половин». Затем ему была предложена композиция Егора Крида «Если ты меня не любишь», а в заключении он исполнил песню «Вите надо выйти» группы Estradarada.

Зрители оценили исполнение барда, отметив, что в его стиле эти попсовые хиты приобрели кардинально иное звучание.

«А что, под исполнением этого замечательного артиста, я бы эти песни послушал :) Особенно про Витю зашло, прям душевно так», - написал пользователь с ником Адель Бикмуллин.

«Как же у него душевно это получается , не знаю каким образом», - отмечает martinom71.

«Все эти дурацкие песни зазвучали вообще по другому!!! Даже как будто смысловая нагрузка появилась! Браво!!!!!!!!!!!!!!» - написала Кристина Арсеньева.

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