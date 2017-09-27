ФОТО: Зара показала, какое тело прячет под закрытыми платьями

Мы привыкли видеть 34-летнюю российскую певицу Зару в вечерних нарядах и платьях в пол, однако на днях певица выложила в микроблог неожиданное фото из фитнес-зала. На нем исполнительница позирует в коротком спортивном топе, демонстрируя свой плоский живот.

27 сентября Зара опубликовала в Инстаграме фотографию, на которой показала свою спортивную фигуру во всей красе.

«Бодрого утра вам, дорогие! « — подписала кадр, сделанный на боксерском ринге, певица. Поклонники осыпали звезду комплиментами и поставили больше 18 тысяч лайков.

Бодрого утра вам, дорогие! 🏋️ 🏃🏻‍♀️💪✅ #workout #done #goodmorning Публикация от Зара (@zara_music) Сен 26 2017 в 11:06 PDT

«Просто красотка», «Какая шикарная фигура», «Худышка», «Какая тростинка!», «Фигура огонь», «Идеальное тело!» — писали восхищенные фолловеры певицы.

В одном из интервью дважды мама признавалась, что поддерживать форму ей помогают интенсивные занятия спортом, а также правильная и вкусная еда: «На специальных диетах я не сижу. Но контролирую, что ем и в каких пропорциях.

Стараюсь, чтобы в рационе было много овощей и фруктов, чтобы организм получил необходимые витамины».