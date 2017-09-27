Нагиев считает смерть своего юного коллеги по «Физруку» личной трагедией

Актер Егор Клинаев погиб в ночь на 27 сентября в ДТП. Произошедшая трагедия шокировала общественность. Поклонники «Физрука» приносят искренние соболезнования родным и близким юноши. Высказались о трагической смерти молодого человека и его коллеги по сериалу.

Внезапная гибель 18-летнего Егора Клинаева шокировала зрителей ТНТ. О том, что юноша скончался в ночь на 27 сентября, сообщили практически все российские СМИ.

Узнав о трагедии, коллега начинающего актера Дмитрий Нагиев прокомментировал случившееся.

«Эта новость ввергла меня в абсолютную бездну ужасных переживаний. Я с Егором снимался много, долго. Светлый человек, с удивительным чувством юмора, с большим актерским будущим. Его смерть я воспринимаю как личную трагедию», —

в интервью сайту телеканала «Звезда» признался знаменитый артист.

Высказалась о случившемся и возлюбленная Клинаева, актриса Леля Баранова.

«Ты ворвался в мою жизнь , как ураган и так же резко сегодня оставил меня. Слезы душат. Ты всегда всем помогал, а в этот раз эта помощь вылилась в наше горе. Уже безумно тебя не хватает (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.)», — написала избранница погибшего в Инстаграме и попросила не тревожить ее сообщениями.

Не смогла промолчать и Полина Гренц, сыгравшая в «Физруке» главную женскую роль.

«Когда Егор был на площадке, нам не было скучно, наш энэрджайзер, лучик света, спи спокойно...» — написала девушка у себя в блоге.

Мы присоединяемся к соболезнованиям и желаем родным и близким Клинаева мужества пережить страшную потерю.