«Вот и расплата»: экс-муж Елены Прокловой винит ее в смерти сыновей-близнецов

На днях в эфир Первого канала вышел очередной эпизод шоу «На самом деле», в студии которого появились 64-летняя актриса и телеведущая Елена Проклова, а также ее бывшие супруги — Александр Дерябин и Андрей Тришин.

Как рассказала Проклова ведущему шоу «На самом деле» Дмитрию Шепелеву и экспертам, она хотела бы задать своему третьему супругу Андрею Тришину вопросы, накопившееся за время их отношений, и проверить его ответы на полиграфе.

Внезапно в их диалог вмешался второй муж актрисы Александр Дерябин, также присутствовавший в студии.

Он решил поделиться со зрителями собственными мыслями по поводу брака с Еленой и семейной трагедии — артистка не смогла его выносить сыновей.

«В глубине души я так и не смог простить ей смерть близнецов еще до их рождения. Для нее кино было всем. Она ничего не видела и не слышала. И в холод, и в слякоть… А когда я узнал об абортах, тогда понял, почему все так произошло с нашими малышами», —

заявил Дерябин.

Впрочем, Елена тоже считает, что несколько абортов, которые она сделала еще в юности, были ошибкой.

«Я вообще никогда не думала, что аборт — это смерть живого существа. Я считала, что аборт — это избавление от нежелательной беременности. Я большая грешница», —

поделилась она с экс-мужем и зрителями. Все свои последующие проблемы и горести актриса считает расплатой за содеянное.





