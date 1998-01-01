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Молодая жена основателя Playboy осталась без наследства

Lenta.ru
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Хью Хефнер и Кристал Харрис | Фото: REUTERS/Scanpix

Жена основателя мужского журнала Playboy Хью Хефнера Кристал Харрис (Crystal Harris) не унаследует состояние покойного мужа. Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что перед свадьбой с Хефнером 31-летняя Харрис подписала брачный контракт с довольно жесткими условиями. Кроме того, ее имя не упоминается в завещании бизнесмена.

Состояние бизнесмена перейдет его детям — Кристи, Дэвиду, Марстону и Куперу, еще часть будет перечислена Университету Южной Калифорнии и нескольким благотворительным организациям.

Хефнер и Харрис отпраздновали свадьбу в 2012 году в Лос-Анджелесе. Основатель Playboy отмечал, что его не смущает разница в возрасте в 60 лет и он был готов жить с женой до самой смерти.

Харрис — его третья жена. В 1949 году он женился на Милдред Уильямс и прожил с ней 10 лет. В 1989-м он сыграл свадьбу с Пойтемате Кимберли, пара развелась в 1998-м.

В ночь на четверг, 28 сентября, в Twitter мужского журнала появилось сообщение о том, что американская икона и основатель Playboy Хью М. Хефнер ушел из жизни. Ему был 91 год.

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