Рената Литвинова в Риге: восторги и разочарования одной встречи

В рамках фестиваля «Балтийская жемчужина» в рижском Доме конгрессов прошел творческий вечер Ренаты Литвиновой - сценариста, актрисы и режиссера театра и кино. Зал был практически полон, ведь очарование одной из главных красавиц российского кино распространяется за пределы узкого круга поклонников ее фильмов. Почитатели талантов называют Ренату не иначе, как просто Богиней. Но вечер в жанре монологов перед двухтысячным залом - очень серьезное все-таки испытание...

Впечатления от встречи очень разные, а суждения после - не бесспорны. Для кого-то Рената Литвинова сохранила высокий статус недосягаемой звезды, очаровательной шикарной Дивы, и да - Богини для своих поклонников.

Другим было ... откровенно скучно. Кое-кто даже ушел из зала еще до финала долгожданной творческой встречи. Может быть потому, что монологи Ренаты Литвиновой о любимых и важных в ее жизни людях, касались пластов мало знакомых публики?..

В монологах Ренаты Муратовны звучало немало имен - блистательных! - из советской и постсоветской (российской) истории кино. В том числе имен, рядовому зрителю сегодня не очень уже и известных. У кого-то из них Рената Литвинова училась во ВГИКе, куда попала в 17 лет, с кем-то в студенчестве водила общую компанию. Прожив пол-жизни есть что рассказать! Особенно, если неуемная натура сводила тебя с интересными людьми, не всегда оцененными в полной мере.

...Рената Литвинова на сцене весь вечер одна. В серебристом, переливающимся зеркальными блестками платье, сидит в роскошном кресле, под «дворцовой» люстрой. Люстра - только иллюзия, это всего лишь проекция на занавес, Рената же - настоящая, живая. Она сразу берет доверительную интонацию, говорит с ками волнением шла на эту рижскую встречу: а будут ли все эти две тащи человек несколько часов ее слушать?...

Вообще-то, многие пришли, чтобы смотреть кино: программа «Балтийской жемчужины» аннонсировала новый фильм об Иосифе Бродском, снятый Ренатой Литвиновой.

Но показана из «Снов Иосифа» была лишь небольшая его часть - мини-новелла, которая больше вообще-то про автора, чем про поэта. Зато было много еще интересного.

Фрагменты из фильмов Киры Муратовой и Алексея Балобанова, авторские короткометражки, и рассказы, рассказы...

Сказать по правде, я к фанатам Ренаты Литвиновой определенно не принадлежу. И - увы! - довольно поверхностно знаю ее многогранное творчество. Элегантная красавица, утонченная, манерная и эпатажная - все это да!.. Есть лица, десятилетиями мелькающие в СМИ и по ТВ, волей-неволей узнаешь лица. А уж Литвинову - ни на кого не похожую, вечно дающую поводы о себе говорить - знают все...

Поделиться личными уроками, которые сама вынесла из жизни и рассказать о людях, которые много значили в ее жизни, которых Рената Литвинова любила и любит. Примерно так обозначила героиня вечера тему разговора со зрителем.

Призналась, что сама-то смолоду к профессии «училки» относилась как к самой жалкой. Теперь же - а Литвиновой в это году исполнилось пятьдесят лет - она относится к представителям этой профессии с явным почтением.

«Так и спела бы оду людям, которые в жизни чему-то меня научили!» - сказала Рената Литвинова в самом начале вечера. И - да! - целый вечер потом пела оды и режиссеру Леше Балабанову, и Земфира, и режиссеру Кире Муратовой, которая уговорила ее сниматься, а не только писать сценарии, и сделал Ренату по-актерски знаменитой и узнаваемой. Ода эта была далеко не единственной!.. В основном учителя Литвиновой - люди из мира кинематографа - операторы, сценаристы, вгиковские преподаватели по-настоящему одержимые кино.

Оду одержимости Рената Литвинова произнесла со сцены тоже. Все, считает она, начинается с истории кино и чтобы сделать что-то свое, сказать новое слово в кинематографе, надо разбираться и знать все, что до тебя уже было… Надо быть обожателем кино!

Вспомнила своего преподавателя, одержимого настолько, что он по экранному образу, заочно влюбился в Вивьен Ли, писал ей письма и даже женился… на женщине на нее похожей!

Этот влюбленный читал лекции об истории кино, и так завораживающе рассказывал о судьбах голливудских звезд!.. Потрясающими представлялись судьбы актеров и режиссеров!.. Историю кино его байки заставляли по-настоящему понимать. Рассказывал он, например о классике, спившемся в Голливуде… и побиравшемся у более удачливых коллег. Рената призналась, что стала тогда сочувственно присматриваться на улице ко всем спившимся алкоголикам!.. А вдруг тоже какой бывший гений?!..

Литвинову часто спрашивают: «Как сформировала она свой фирменный стиль?» Оказывается, этим тоже она обязана вузовским урокам по истории кино - фильмам, классике мирового кино, которой она пересмотрела великое множество.

«История кино» была во ВГИКе ее времен утром - шла первой парой, так что все ее дружно пропускали, а Рената смотрела взахлеб… И училась у великих.

FOTO: ИТАР-ТАСС/SCANPIX, фото Артем Коротаев

И как бы потом потом не настаивали художниками по костюмам - спорила даже с самыми великими и именитыми! Ведь ее то и дело хотели одеть ее в какие-нибудь невообразимые хламиды…

Нет, она всегда настаивала на нарядах изящных и женственных. Кстати, фирменный стиль Ренаты Литвиновой, похоже, претерпевает некоторые изменения. Перед самым приездом в Ригу, в Лондоне, она предстала в дизайнерских нарядах, которые несколько меняют ее привычный образ.

Рассказывала об операторах советской школы.

Главный в кино - после режиссера, конечно - это же оператор. Если вы ему не понравились, он легко может загубить любую пробу.

У великих свой взгляд на прекрасное: Георгий Иванович Ремберг - великий оператор! - однажды в Японии оторвал глушитель у подогнанной на съемочную площадку красивой-прекрасивой машины… И объяснил: должен быть и у самой красивой вещи какой-то изъян, тогда она в кадре по-настоящему «дышит»…

Но особенно много теплых слов и воспоминаний было о друзьях-режиссерах. О трудной судьбе и огромном таланте Кире Муратовой, с которой Литвинова счастлива была бы когда-нибудь еще поработать. Ведь Муратова и в свои уже очень солидные годы - дерзкая, крутая, потрясающая… Кстати, с режиссером Кирой Муратовой Литвинова когда-то познакомилась именно в Риге.

После рождения дочери она как-то Ренате призналась: «А я думала, что у вас никогда не будет детей...» - « Почему?» - удивилась Литвинова. Объяснение было простое: одержимость кино в жизни мало способствует ответственности за детей…

Значит, будет и вечное чувство вины… Кстати, с Кирой Муратовой познакомилась когда-то Рената именно в Риге - на кинофестивале «Арсенал». Потом уже это знакомство продолжилось, привело к совместным работам, превратившим Ренату в звезду.

Еще Рената Литвинова дружила с режиссером Алексеем Балабановым и у него же снималась. Считает, что Балабанов - очень недооцененный режиссер, он никогда не попадал на большие фестивали и не получал крупных премий, как сейчас, например, получает их Звягинцев... Он даже фильмы снимал на свои деньги, вместе с продюсером они создали свою кинокомпанию.

Ирония судьбы: снимал Леша Балабанов безумные хиты - такие как «Брат» и «Брат 2» - и при этом жил почти без денег, получая сущие копейки. Они очень дружили с Сергеем Бодровым-младшим, и когда тот с киногруппой погиб, режиссер очень долго не мог смириться, поверить в их смерть, не мог пережить эту трагедию.

По мнению Ренаты Литвиновой, в жизни бывают такие заколдованные круги, в какой и Алексей Балабанов попал. Ведь потом у него погибла актриса и на съемках фильма «Река»…

Много восхищенных слов прозвучало и в адрес Земфиры, с которой в жизни и творчестве Ренату Литвинову многое связывает. Ведь Земфира важный человек в ее жизни. И Рената искренне не понимает, почему СМИ интерес к их дружбе всегда проявляют с таким «желтоватым» оттенком?.. Земфира - очень цельная и она живет музыкой, ничто не может ее заставить свернуть с избранного пути.

Первым опытом совместной работы был фильм Литвиновой «Богиня: как я полюбила». Кстати, сегодня Рената считает, что это название дурацкое!

Потом была еще масса совместных работ. И Алексей Балабанов и Земфира, считает Рената, это гении, которых надо ценить при жизни, здесь и сейчас, а не когда-нибудь, когда их не будет…

Каковы их - гениев - уроки для всех остальных? Что вообще отличает человека просто способного - и способного достичь поставленных целей?

Рената Литвинова уверена: разница - в одержимости. Нас ведь всегда пытаются «улучшать», «направлять», «исправлять»... Если с вам случается так же, но вы уверены в правильности выбора, если у вас есть какие-то собственные каноны - не поддавайтесь! Не губите себя, сохраняйте себя, свой взгляд. Это ведь как любовь - сколько бы ни говорили о вашем избраннике «Он же просто ужасный ужасный!» Если вы его любите - вы все равно никого не слушаете!..

Кстати, через несколько дней после рижской встречи, у Ренаты Литвиновой была театральная премьера в Москве. Она сама написала и поставила во МХАТе пьесу, которая называется «Северный ветер». Это ее театральный дебют в качестве режиссера.

Сайт МХАТ - о спектакле Литвиновой

О работе над пьесой призналась: «Случаются такие моменты в жизни, когда тебе так плохо… Так плохо, что ты садишься и пишешь. И остановиться не можешь! Такой момент «излечения» был у меня и с этой пьесой. Когда в депрессии и отчаянии вам кажется, что все бессмысленно и все теряет смысл… Не было так - и пьесы бы тоже не было.»

Между прочим, Рената Литвинова мечтает привести эту постановку и к нам, в Ригу. Не исключено, что другая Литвинова, снова расколет стан своих почитателей. И новый поворот ее творчества отпугнет от нее одних, и привлечет других.