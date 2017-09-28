На новом фото Наташа Королева неожиданно напомнила интернет-пользователям Игоря Николаева

На днях в столице состоялось открытие Театра мюзикла, на котором присутствовало много звезд отечественного шоу-бизнеса. Одной из гостий мероприятия стала 44-летняя Наташа Королева, внезапно поразившая поклонников фантастическим сходством со своим звездным экс-супругом.

Говорят, что со временем супруги, много лет живущие в браке, становятся похожи друг на друга.

Наташа Королева и Игорь Николаев расстались очень давно и уже построили новые отношения, однако именно этот любопытный феномен обнаружили на днях подписчики Анастасии Волочковой, опубликовавшей совместное фото с Королевой.

Интернет-пользователи сразу же начали бурно обсуждать это фото в Сети, отмечая, как сильно исполнительница хита «Желтые тюльпаны» похожа на своего бывшего супруга Игоря Николаева.

«Королева сейчас очень гармонично смотрелась бы с Николаевым... Одно лицо!», «Наташа тут на Игоря Николаева похожа, усы бы еще, просто вылитый.:-)))», «Почему Наташа Королева тут прям вылитый Николаев», «Наташа Королева становится похожа на экс-супруга», «Теперь я увидела брюнета Николаева (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)», — высказались фолловеры.

Нам тоже показалось, что на новом снимке Наташа действительно чем-то напоминает Игоря.

Возможно, сходство с бывшим мужем подчеркнула непривычная прическа Королевой — именно с такими мелкими кудрями поклонники и привыкли видеть Игоря.

А как вам кажется, Королева и Николаев действительно похожи?



