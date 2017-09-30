ВИДЕО: На Ольгу Бузову напали во время выступления в Дубае

31-летняя Ольга Бузова сейчас находится в ОАЭ, где дает концерты. 29 сентября певица выступала в одном из ночных клубов Дубая, как вдруг на нее набросился незнакомый мужчина.

Ольга Бузова откровенно рассказала подписчикам о крайне неприятной ситуации, произошедшей с ней во время выступления 29 сентября в Дубае. Как говорится, ничто не предвещало...

Ольга исполняла свой хит «Под звуки поцелуев» и в какой-то момент повернулась к зрителям спиной. Некий мужчина быстро обогнул ограждение и буквально набросился на певицу, пытаясь повалить ее на пол.

Танцоры из коллектива Бузовой среагировали моментально: они оттащили нападавшего от шокированной звезды и передали его охранникам. Ольга продолжила выступление, но было заметно, как она потрясена.

На следующий день Бузова решила лично прокомментировать ситуацию в своем Инстаграме: «Не хочется уделять свое время описывая чувства, которые до сих пор я испытываю.

Мне противно, что такие мужчины (если, конечно, их так можно назвать) есть. Мне страшно, что в настоящее время, поднять руку на девушку — становится возможным.

Мне плохо от одной только мысли, что незнакомый мне человек по какой-бы то ни было причине, позволяет себе толкать, пинать и набрасываться на меня» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Ольга поблагодарила танцоров, которые быстро пришли ей на помощь, а также зрителей, поддержавших ее аплодисментами и криками одобрения.



