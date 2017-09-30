ВИДЕО: На Ольгу Бузову напали во время выступления в Дубае

31-летняя Ольга Бузова сейчас находится в ОАЭ, где дает концерты. 29 сентября певица выступала в одном из ночных клубов Дубая, как вдруг на нее набросился незнакомый мужчина.
Ольга Бузова откровенно рассказала подписчикам о крайне неприятной ситуации, произошедшей с ней во время выступления 29 сентября в Дубае. Как говорится, ничто не предвещало...
Ольга исполняла свой хит «Под звуки поцелуев» и в какой-то момент повернулась к зрителям спиной. Некий мужчина быстро обогнул ограждение и буквально набросился на певицу, пытаясь повалить ее на пол.
Танцоры из коллектива Бузовой среагировали моментально: они оттащили нападавшего от шокированной звезды и передали его охранникам. Ольга продолжила выступление, но было заметно, как она потрясена.
Если честно, мне бы не хотелось афишировать и комментировать произошедшее вчера на концерте в первую очередь, чтоб не расстраивать моих близких, мою семью...но, к сожалению, от СМИ ничего не скроешь. Может оно и к лучшему. Не хочется уделять своё время описывая чувства, которые до сих пор я испытываю. Мне противно, что такие мужчины (если, конечно, их так можно назвать) есть. Мне страшно, что в настоящее время, поднять руку на девушку - становится возможным. Мне плохо от одной только мысли, что незнакомый мне человек по какой-бы то ни было причине, позволяет себе толкать, пинать и набрасываться на меня. Для меня понятие слова "мужчина" как минимум включает в себя достоинство. Накинуться на беззащитную девушку во время выступления - это не достойно. Я очень хочу верить, что таких "нелюдей" не так много...но всё же, это действительно страшно. Что происходит с этим миром? С людьми? Почему злость и ненависть стали переполнять сердца? Почему истинные ценности ушли на задний план? И почему люди, которые с гордостью должны носить звание "мужчины" так легко с ним расстаются, и превращаются в животных? Мне страшно 😔😔😔 В тот момент, когда это всё произошло, мне так сильно захотелось, чтобы рядом со мной был настоящий мужчина, который бы объяснил этому существу как надо себя вести с девушками...но я достаточно быстро пришла в себя, и продолжила петь для своих людей...К счастью, это случилось в конце моего выступления, когда я исполняла ремикс под песню #подзвукипоцелуев 😔 А все эмоции я позволила себе только после концерта, когда меня никто не видел...я верю, что отвечая злом на зло - мы только увеличиваем поток негатива...поэтому просто надеюсь, что ваша любовь и моя любовь к вам- усмирит это необъяснимое, неподдающееся никаким оправданиям поведение... Спасибо большое моим ребятам, которые быстро среагировали...и спасибо вам, мои люди, которые провожали меня бурными аплодисментами и пели вместе со мной🙏🏻💋я вас люблю ❤️ #хочубытьсамойсильной
На следующий день Бузова решила лично прокомментировать ситуацию в своем Инстаграме: «Не хочется уделять свое время описывая чувства, которые до сих пор я испытываю.
Мне противно, что такие мужчины (если, конечно, их так можно назвать) есть. Мне страшно, что в настоящее время, поднять руку на девушку — становится возможным.
Мне плохо от одной только мысли, что незнакомый мне человек по какой-бы то ни было причине, позволяет себе толкать, пинать и набрасываться на меня» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Ольга поблагодарила танцоров, которые быстро пришли ей на помощь, а также зрителей, поддержавших ее аплодисментами и криками одобрения.