Маргарита Суханкина призналась, что ее единственный родной ребенок появился на свет мертвым

53-летняя экс-участница группы «Мираж» Маргарита Суханкина стала гостьей шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Певица поделилась фактами из своей биографии, которые заставили ведущую и зрителей покрыться мурашками.

30 сентября в студии шоу «Секрет на миллион» появилась певица Маргарита Суханкина, которая поведала свою непростую личную историю.

В частности, экс-участница группы «Мираж» рассказала обо всех своих мужьях, второй из которых, композитор (чье имя Маргарита не назвала), злоупотреблял алкоголем и часто поднимал руку на супругу. Но именно от этого мужчины Суханкина была беременна дважды.

Однако

возлюбленный и его мама были против того, чтобы она рожала — и Маргарита прервала первую беременность на позднем сроке.

«Возможно, именно поэтому, когда мы с мужем зачали малыша вновь, выносить его я не смогла. Мальчик, которому я даже имя уже успела придумать, задохнулся в моей утробе и появился на свет мертвым на 8 месяце. Я просто умирала и тихо сходила с ума.

С супругом развелась сразу же, как пришла в себя», — едва сдерживая слезы, рассказала Суханкина в беседе с Лерой Кудрявцевой.

Сегодня Маргарита воспитывает двух приемных детей, Сережу и Леру, и абсолютно счастлива. Но

певица не отрицает, что мечтает встретить новую любовь и выйти замуж — хотя бы затем, чтобы у малышей был нежный и заботливый отец.





