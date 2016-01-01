Российские СМИ: Марат Башаров поднял руку на новоиспеченную жену

Не так давно 43-летний Марат Башаров и 31-летняя Елизавета Шевыркова официально стали мужем и женой. Вскоре после росписи в ЗАГСе актер и его избранница устроили себе медовый месяц в Доминиканской республике. Правда, сразу после возвращения молодожены умудрились разругаться.

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова уже несколько лет живут вместе и воспитывают общего сына Марселя, который родился в июле 2016-го.

Однако только в сентябре следующего года актер женился на своей возлюбленной. Вскоре после свадьбы молодожены отправились в свадебное путешествие в Доминиканскую Республику. А на днях вернулись и… поссорились.

Как утверждают журналисты «Экспресс газеты», дело дошло до рукоприкладства. «Лиза писать заявление в полицию не стала, а пожаловалась брату. Тот сразу приехал и разобрался с зятем по-мужски», — рассказал близкий друг Федора Шевыркова.

«Лиза, конечно, знала, что Марат бывает неадекватен. Он и на первую жену замахивался, и с предыдущей девушкой скверно обращался, а уж какие страсти-мордасти происходили между ним и Катей Архаровой, не знает только слепо-глухой», —

продолжил инсайдер.

Неизвестно, можно ли доверять словам друга Шевыркова. Но, поговаривают, коллеги по театру, где сейчас служит Марат, заметили, что с его лицом не все в порядке.

«В один из дней Башаров пришел весь какой-то помятый и с синяками. Наши девчонки тут же кинулись с расспросами.

«С женой подрался!» — бросил с улыбкой Марат. Вот и попробуй разбери — пошутил или нет. Может, споткнулся и упал. Всякое ж бывает», —

рассказали журналистам партнеры актера по спектаклю. Остается надеяться, что в скором времени Башаров опровергнет слухи о ссорах в семье.





