Алена Свиридовала шокировала загаром, как у Донателлы Версаче

55-летняя Алена Свиридова сейчас отдыхает в Турции и активно делится курортными снимками в своем Инстаграме. На днях певица выложила в Сеть новое фото, на котором во всей красе продемонстрировала шоколадный загар. Этот, казалось бы, безобидный кадр сразу же вызвал бурную и неоднозначную реакцию многочисленных интернет-пользователей.
2 октября Алена Свиридова опубликовала в Инстаграме новое фото, сделанное во время отдыха в турецком городе Бодрум.
На снимке певица позирует в открытом платье ярко-лимонного цвета, которое подчеркивает ее шоколадный загар. И если одни фолловеры остались в восторге от непривычного цвета кожи исполнительницы хита «Розовый фламинго», то другие сочли, что с солнечными ваннами она все-таки перестаралась.
Об этом они поспешили сообщить Свиридовой в своих комментариях: «Алена конечно красотка, но с загаром — перебор», «Не знаю конечно, но кожу жалко», «Ужас какой-то (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)».
Одному из интернет-пользователей Свиридова даже напомнила итальянского модельера Донателлу Версаче, которая тоже не прочь загореть до подобного состояния.