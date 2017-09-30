Алена Свиридовала шокировала загаром, как у Донателлы Версаче

55-летняя Алена Свиридова сейчас отдыхает в Турции и активно делится курортными снимками в своем Инстаграме. На днях певица выложила в Сеть новое фото, на котором во всей красе продемонстрировала шоколадный загар. Этот, казалось бы, безобидный кадр сразу же вызвал бурную и неоднозначную реакцию многочисленных интернет-пользователей.

2 октября Алена Свиридова опубликовала в Инстаграме новое фото, сделанное во время отдыха в турецком городе Бодрум.

На снимке певица позирует в открытом платье ярко-лимонного цвета, которое подчеркивает ее шоколадный загар. И если одни фолловеры остались в восторге от непривычного цвета кожи исполнительницы хита «Розовый фламинго», то другие сочли, что с солнечными ваннами она все-таки перестаралась.

А афро-россияне существуют?:) #последнийденьлета A post shared by Алёна Свиридова (@alenasviridova) on Oct 1, 2017 at 10:23am PDT

Об этом они поспешили сообщить Свиридовой в своих комментариях: «Алена конечно красотка, но с загаром — перебор», «Не знаю конечно, но кожу жалко», «Ужас какой-то (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)».

#шамаханскаяцарица #бодрум A post shared by Алёна Свиридова (@alenasviridova) on Sep 30, 2017 at 1:31pm PDT

Одному из интернет-пользователей Свиридова даже напомнила итальянского модельера Донателлу Версаче, которая тоже не прочь загореть до подобного состояния.