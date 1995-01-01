Актриса Мария Аронова прокомментировала новости о тяжелой болезни

В прессе уже некоторое время ходят слухи о том, что 45-летняя Мария Аронова тяжело больна. Поговаривали, она борется с онкологическим заболеванием. Однако на днях российская актриса стала гостьей нового шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека», где откровенно рассказала о своем состоянии здоровья.

В августе 2017 года в российских СМИ появилась новость о том, что у Марии Ароновой был диагностирован рак. По информации прессы, актриса даже проходила лечение в специализированной клинике.

Сама артистка тогда на слухи, которые быстро раструбили таблоиды, никак не отреагировала. Ответить на вопросы о состоянии своего здоровья Мария решила только сейчас. Она стала героиней первого выпуска шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Аронова заверила, что с ее здоровьем все в порядке. Актриса рассказала, как относится к появлению подобных слухов в СМИ:

«Себя надо успокаивать только одним. До тех пор, пока пишут, значит, ты интересен и тебя любят. Со мной все прекрасно, а это гадкие, отвратительные слухи».

Единственное, о чем серьезно переживает Мария, так это о своей 13-летней дочери Серафиме, которую могут побеспокоить журналисты, и о 76-летнем отце. Аронова призналась, что из-за рака в 1995 году умерла ее мама.

«Умирала она дома и тяжело. Это было мамино решение, она отказалась от лечения. Мы были настолько молоды, что не могли повлиять», —

вспомнила актриса. Мария посоветовала всем зрителям беречь своих родителей.





