Жена Марата Башарова раскрыла правду о побоях в семье

Не так давно в СМИ появились слухи о том, что 43-летний Марат Башаров поднял руку на 31-летнюю Елизавету Шевыркову, которая стала его женой в начале сентября этого года. На днях супруга актера решила прокомментировать сведения, которые быстро распространились в прессе.

В начале сентября Марат Башаров и Елизавета Шевыркова официально стали мужем и женой. После этого влюбленные отправились в свадебное путешествие в Доминиканскую Республику.

Поговаривают, сразу по приезде актер и его супруга крупно поссорились, после чего мужчина, которого в прошлом не раз обвиняли в домашнем насилии, ударил жену.

Та, по информации журналистов, терпеть рукоприкладство не стала и сообщила обо всем своему брату Федору, который приехал и по-мужски разобрался с Маратом.

В ответ на расспросы коллег в театре, обеспокоенных его внешним видом, актер отвечал: «Подрался с женой». Журналисты портала StarHit решили разузнать, что случилось между Башаровым и Шевырковой на самом деле, и поговорили с Елизаветой.

«Это неправда! Это была обычная шутка, из которой раздули, и пустили слухи», — заявила супруга актера, опровергнув слухи о побоях.

Шевыркова уверяет, что Башаров никогда не станет причинять ей боль. Более того, Елизавета призналась, что возмущена появлением подобной информации в СМИ.



