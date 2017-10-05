Пугачева поделилась редким снимком из молодости, на котором выглядит хуже, чем сейчас

Одна из самых близких подруг Аллы Пугачевой, Алина Редель, на днях отметила день рождения. Примадонна по этому случаю решила опубликовать в своем блоге редкий кадр, сделанный много лет назад. На фото две блондинки запечатлены в декольтированных платьях за ужином. Поклонники отметили, что тогда певица выглядела едва ли не старше, чем сегодня.
Одна из самых близких подруг Аллы Пугачевой, Алина Редель, на днях отметила день рождения.
Примадонна по этому случаю решила опубликовать в своем блоге редкий кадр, сделанный много лет назад.
На фото две блондинки запечатлены в декольтированных платьях за ужином.
Поклонники отметили, что тогда певица выглядела едва ли не старше, чем сегодня.