Пугачева поделилась редким снимком из молодости, на котором выглядит хуже, чем сейчас

Одна из самых близких подруг Аллы Пугачевой, Алина Редель, на днях отметила день рождения. Примадонна по этому случаю решила опубликовать в своем блоге редкий кадр, сделанный много лет назад. На фото две блондинки запечатлены в декольтированных платьях за ужином. Поклонники отметили, что тогда певица выглядела едва ли не старше, чем сегодня.

Одна из самых близких подруг Аллы Пугачевой, Алина Редель, на днях отметила день рождения.

Годы не убили в ней жизнелюбие,умение дружить и радоваться успехам других людей.Живи долго,АЛИНОЧКА,нам на радость.#день рождения Алины Редель#Подруга дней моих суровых# Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Окт 5 2017 в 1:10 PDT

Примадонна по этому случаю решила опубликовать в своем блоге редкий кадр, сделанный много лет назад.

А годы летят,наши годы,как птицы летят.....и ваши тоже,кстати.Радуйтесь каждому дню.#Алина Редель иАлла Пугачева.# Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Окт 5 2017 в 1:55 PDT

На фото две блондинки запечатлены в декольтированных платьях за ужином.

Поклонники отметили, что тогда певица выглядела едва ли не старше, чем сегодня.



