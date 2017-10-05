Умилительное видео: дети Галкина перевоплотились в Мальвину и Буратино

Максим Галкин в очередной раз обрадовал многочисленных фолловеров своего блога роликом с детьми. Юморист выложил в Сеть видео, в котором его сын и дочь переоделись в сказочных персонажей и очень талантливо вжились в свои новые роли. Увидев актерскую игру 4-летних Гарри и Лизы, фанаты пришли к выводу, что малыши в будущем точно должны пойти по родительским стопам.

Часто в Инстаграме Максима Галкина можно увидеть фото и видео из семейного архива.

Именно поэтому с каждым днем число подписчиков телеведущего становится все больше и больше — ведь всем интересно наблюдать за реальной жизнью знаменитой пары и их очаровательных детей!

5 октября шоумен поделился с интернет-пользователями очередным эксклюзивным видео. Счастливый отец заснял сына и дочь во время домашнего представления: нарядившись в Буратино и Мальвину, Гарри и Лиза разыграли забавную сценку.

Умиленные поклонники принялись писать Максиму, что его наследники — настоящие артисты:

«Такие хорошенькие, им обязательно нужно сняться в фильме, и не в одном», «Боже! Какие же они классные! Так скоро родителей затмят»,

«Лиза настоящая артистка, у нее взгляд прям как у мамы».