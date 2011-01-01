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СМИ: Шакира и Пике расстались

korrespondent.net
Шакира и Жерар Пике | Фото: REUTERS/Scanpix

Колумбийская певица Шакира и защитник сборной Испании Жерар Пике расстались, сообщает Cotileo.es.

По информации испанского издания, супруга футболиста собрала вещи и покинула их общий дом.

Отмечается, что

Шакира стала инициатором расставания, причины которого не называются.

Пике – сторонник независимости Каталонии.

В день референдума о независимости региона защитник «Барселоны» в слезах заявил о готовности уйти из сборной Испании в случае отделения области, однако позже изменил свое мнение.

Шакира и Пике состоят в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей: четырехлетнего Милана и двухлетнего Сашу.

Шакира
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