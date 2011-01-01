СМИ: Шакира и Пике расстались

По информации испанского издания, супруга футболиста собрала вещи и покинула их общий дом.

Отмечается, что

Шакира стала инициатором расставания, причины которого не называются.

Пике – сторонник независимости Каталонии.

В день референдума о независимости региона защитник «Барселоны» в слезах заявил о готовности уйти из сборной Испании в случае отделения области, однако позже изменил свое мнение.

Шакира и Пике состоят в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей: четырехлетнего Милана и двухлетнего Сашу.