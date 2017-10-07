Дочь Валерия Меладзе устроила шикарную свадьбу в Марокко

7 октября 26-летняя Инга Мелдазе и ее муж, британский журналист марокканского происхождения Нури Вергезе, обменялись клятвами верности в присутствии многочисленных родственников и друзей. Пышное торжество для всей семьи супруги решили организовать почти через год после официальной регистрации брака.
В январе этого года старшая дочь Валерия Меладзе связала себя узами брака со своим давним возлюбленным Нури Вергезе.
Церемония был очень скромной, и на ней присутствовали лишь 16 человек. Вскоре после этого певец в шутку сообщил журналистам, что не признает свадьбу наследницы, пока сам на ней не погуляет от души.
Желание артиста наконец сбылось: на днях Инга и Нури устроили пышное свадебное торжество в одном из фешенебельных отелей Марракеша.
Счастливый отец лично отвел красавицу-дочь к алтарю и передал ее мужу.
В присутствии близких Инга и Нури поклялись друг другу в любви. Присутствовавшие на церемонии едва сдерживали слезы во время столь трогательного момента.
Невеста блистала на свадьбе в белоснежном кружевном платье, которое дополняла длинная фата, а жених появился на торжестве в классическом костюме с белым пиджаком.
После официальной церемонии гостей ждал банкет.
Счастливых супругов и их приятелей в этот вечер развлекал Валерий Меладзе, который посвятил дочери несколько своих хитов.