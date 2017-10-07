Дочь Валерия Меладзе устроила шикарную свадьбу в Марокко

7 октября 26-летняя Инга Мелдазе и ее муж, британский журналист марокканского происхождения Нури Вергезе, обменялись клятвами верности в присутствии многочисленных родственников и друзей. Пышное торжество для всей семьи супруги решили организовать почти через год после официальной регистрации брака.

В январе этого года старшая дочь Валерия Меладзе связала себя узами брака со своим давним возлюбленным Нури Вергезе.

Церемония был очень скромной, и на ней присутствовали лишь 16 человек. Вскоре после этого певец в шутку сообщил журналистам, что не признает свадьбу наследницы, пока сам на ней не погуляет от души.

Какие все шикарные 😍 #ИнгаМеладзе #ВалерийМеладзе #VERGLADZE Публикация от V A L E R I Y M E L A D Z E (@vvmmeladze) Окт 8 2017 в 9:29 PDT

Желание артиста наконец сбылось: на днях Инга и Нури устроили пышное свадебное торжество в одном из фешенебельных отелей Марракеша.

#vergladze ❤❤ @nouri_verghese @ingameladze Публикация от Sofiko (@sofikomeladze) Окт 8 2017 в 3:42 PDT

Счастливый отец лично отвел красавицу-дочь к алтарю и передал ее мужу.

В присутствии близких Инга и Нури поклялись друг другу в любви. Присутствовавшие на церемонии едва сдерживали слезы во время столь трогательного момента.

👼👼👼 #ИнгаМеладзе #ВалерийМеладзе #VERGLADZE Публикация от V A L E R I Y M E L A D Z E (@vvmmeladze) Окт 8 2017 в 1:03 PDT

😍😍😍 #ИнгаМеладзе #ВалерийМеладзе Публикация от V A L E R I Y M E L A D Z E (@vvmmeladze) Окт 7 2017 в 11:04 PDT

Невеста блистала на свадьбе в белоснежном кружевном платье, которое дополняла длинная фата, а жених появился на торжестве в классическом костюме с белым пиджаком.

Princess Inga #vergladze Публикация от Masha (@llinerr) Окт 8 2017 в 2:53 PDT

Nouri & Inga let all your dreams and hopes come true! #VERGLADZE Публикация от Nino Eliava (@ninoeliava) Окт 7 2017 в 9:45 PDT

После официальной церемонии гостей ждал банкет.

Счастливых супругов и их приятелей в этот вечер развлекал Валерий Меладзе, который посвятил дочери несколько своих хитов.

#vergladze Публикация от Nick Green (@nickgreeneyedmonster) Окт 8 2017 в 1:55 PDT