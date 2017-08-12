«Я сумасшедший папа»: Сергей Лазарев рассказал о сыне Никите

В конце прошлого года стало известно о том, что у Сергея Лазарева есть сын. Музыкант крайне редко рассказывает журналистам и поклонникам о маленьком Никите, но для программы своего давнего знакомого Юрия Николаева «Честное слово» он сделал исключение: певец поведал о том, как его изменило отцовство и каким растет его ребенок.

8 октября 34-летний Сергей Лазарев стал героем передачи «Честное слово» на Первом канале. Беседу с ведущим Юрием Николаевым артист начал с очень личной для него темы — он подробно рассказал о том, как растит своего единственного сына Никиту.

По словам Лазарева, уже сейчас можно сказать, что мальчик многое унаследовал от отца.

«Никита многое перенял от меня. Видно, что растет артист. Я все больше и больше замечаю в нем своих черт, узнаю свою мимику.

Он очень смышленый, умный, интересующийся всем. Ему недавно исполнилось три года, но он уже читает по слогам, старается что-то писать», — поделился Сергей.

Полетели дальше... #отпуск #семья #папасын #лазаревмладший #мимими Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Авг 23 2017 в 3:17 PDT

Лазарев рассказал, что его ребенок — настоящий чистюля. Так, например, недавно мальчик сам решил почистить обувь отца. А еще Никита начал заниматься спортом: малыш ходит на тренировки по футболу и плаванию.

«Я — сумасшедший папа. Я стараюсь оберегать сына от всего, но хочу, чтобы ребенок сам чувствовал этот мир, рос настоящим лидером», — разоткровенничался Лазарев с Николаевым. В ходе программы артист также рассказал ведущему о страшных семейных трагедиях.

Полетели отдыхать.... #отпуск #лазаревмладший ❤️ Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Авг 12 2017 в 2:26 PDT

Весной 2015 года из-за полученных в результате автокатастрофы травм скончался брат Сергея, Павел. А еще через два года ушел из жизни их отец.

Лазарев признался, что рад, что его родные успели познакомиться с Никитой.





