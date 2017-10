Упс! Звезда «Евровидения» Славко во время выступления «потерял» косу

Для кастинга исполнитель выбрал песню Рианны Where Have You Been. Во время активных движений артиста на сцене, он «потерял» свою фирменную косу.

У членов жюри и зрителей такой курьез вызвал безудержный смех, а Славко, несмотря ни на что, продолжил выступление.

Своей уверенностью и непоколебимостью певец доказал, что достоин продолжить участие в шоу, снискав поддержку жюри.