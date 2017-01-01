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Упс! Звезда «Евровидения» Славко во время выступления «потерял» косу

Русский TVNET
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Славко Калезич | Фото: AP/Scanpix

Участник «Евровидения-2017» от Монтенегро Славко Калезич решился на новый шаг в своей музыкальной карьере и оправился на британское шоу X Factor. Во время выступления с певцом случился неприятный казус.

Для кастинга исполнитель выбрал песню Рианны Where Have You Been. Во время активных движений артиста на сцене, он «потерял» свою фирменную косу.

У членов жюри и зрителей такой курьез вызвал безудержный смех, а Славко, несмотря ни на что, продолжил выступление.

Своей уверенностью и непоколебимостью певец доказал, что достоин продолжить участие в шоу, снискав поддержку жюри.

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