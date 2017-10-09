Николай Басков решил приостановить карьеру

9 октября Николай Басков сделал заявление, которого не ожидал никто из его многочисленных поклонников. Знаменитый российский артист признался, что давно перестал видеть дальнейшие перспективы своего творчества и потому вынужден сделать паузу в работе, чтобы переосмыслить все сделанное и построить новые грандиозные планы.

На каждом светском мероприятии номеров Николая Баскова всегда с особенным предвкушением ждали как журналисты, так и звездные коллеги.

Теперь же все будет иначе: экс-жених Виктории Лопыревой прекращает свои выступления и отправляется в отпуск на неопределенный срок.

«Я и так сделал очень много к своим 40 и дошло до того, что я утратил видение перспективы того, что я делаю.

Я думаю, для меня было бы неплохо отдохнуть и переоценить свою деятельность, ответить на некоторые вопросы самому себе. Я считаю, всем необходимо в какой-то момент сделать это.

И вообще мне нужно отдохнуть от самого себя, да и публике следует от меня прежнего отдохнуть и познакомиться с новым (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)», — написал у себя в Инстаграме знаменитый тенор.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Окт 9 2017 в 4:32 PDT

Поклонников шокировала эта новость, однако они поддержали певца и согласились с тем, что ему действительно нужно сделать передышку.



