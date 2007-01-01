Продюсер «Властелина колец» потерял жену из-за секс-скандала

Супруга голливудского продюсера Харви Вайнштейна, дизайнер Джорджиана Чемпен, приняла решение расстаться с супругом, передает People. Причиной тому разгоревшийся вокруг кинематографиста сексуальный скандал.

"Мое сердце разрывается от боли за всех женщин, которые испытали невыносимые страдания из-за этих непростительных действий.

Я решила оставить мужа. Забота о моих маленьких детях — на первом месте, и я прошу средства массовой информации сейчас уважать мою частную жизнь", -

отметила Чемпен.

Супруги прожили в браке десять лет. Они поженились в 2007 году, и имеют двоих общих детей - семилетнюю Индию Перл и четырехлетнего Дашиэлла Макса Роберта.