Актер, сыгравший Николая II в скандальной «Матильде», боится приезжать в Россию

Совсем немного времени осталось до премьеры скандального фильма Алексея Учителя «Матильда», и с каждым днем напряжение вокруг него только нарастет. На днях немецкие журналисты взяли интервью у Ларса Айдингера, сыгравшего в киноленте роль Николая II. Как удалось выяснить репортерам, актер не собирается быть на первом показе картины, поскольку переживает за собственную безопасность.

10 октября таблоид Berliner Kurier опубликовал интервью с немецким актером Ларсом Айдингером, в котором он рассказал о своем участии в съемках фильма Алексея Учителя «Матильда».

Так, западным репортерам удалось узнать, что Айдингер не собирается приезжать в Россию на премьеру скандальной киноленты.

Свое решение актер объяснил страхом за собственную безопасность.

По словам Ларса, его пугает не только негативное отношение общественности к фильму, но и то, как его воспринимают в России — актер признался, что многие здесь серьезно отнеслись к слухам о его участии в гей-порно.

Айдингер также добавил, что не понимает, почему «Матильда» оказалась под угрозой запрета.

По данным российских СМИ, премьера киноленты состоится в Санкт-Петербурге 23 октября.

В Москве «Матильда» будет впервые показана 24 октября в киноцентре «Октябрь».



В Риге премьера фильма состоится 27 октября.