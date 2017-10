На 10 лет моложе: Юлия Проскурякова резко стала выглядеть по-другому

Прекрасный праздник получился🎉❤️💫❤️🎉 Спасибо всем, кто сегодня разделил с нами этот день, спасибо всем взрослым и деткам, которые к нам приехали❤️❤️❤️ Спасибо всем за поздравления в Инстаграме, Фейсбуке и Твиттере😘 по телефону и смс!!! Вероничке 2 годика! Ура!👧🏼🌸 с @igor_nikolaev_music #верониканиколаева #доченька #деньрождения Фото @marinagolova 👍🏻

A post shared by Юлия Проскурякова (@uliaveronika) on Oct 8, 2017 at 3:39pm PDT