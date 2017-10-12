Посол Украины: Солиста Scooter уволили из немецкого телешоу из-за концерта в Крыму

Лидер группы Scooter Эйч Пи Бакстер покинул жюри немецкого телевизионного шоу «Германия ищет суперзвезду». Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал этот факт «эстрадно-дипломатической победой», связав увольнение Бакстера с недавними гастролями коллектива в Крыму.

«Отмечаем эстрадно-дипломатическую победу в ФРГ! После нашего протеста крымский вояжер Эйч Пи Бакстер из Scooter вылетел из жюри», - сообщил дипломат.

Ранее, напоминает «Европейская правда», Андрей Мельник встречался с менеджером Scooter в Гамбурге, чтобы отговорить коллектив от крымских гастролей. А заместитель прокурора Украины Евгений Енин пригрозил музыкантам восемью годами тюрьмы по возбужденному уголовному делу.

К украинской критике группы присоединилась депутат Европарламента от «зеленых» Ребекка Хармс.

По ее мнению, музыканты «встали на сторону Путина», проигнорировав тот факт, что крымских артистов «приговаривают к десяткам лет заключения в Сибири».

Лідер Scooter вилетів з журі телешоу після протесту України – посол https://t.co/eKSfrnkVNs pic.twitter.com/jTYTdgFNEZ— European Pravda (@EuropeanPravda) October 12, 2017

Сам Бакстер в комментарии Bild призвал оценивать крымские гастроли исключительно как музыкальное событие. «Мы играем для наших поклонников», - пояснил он.

Напомним, гамбургский коллектив принял участие в фестивале #ZBFest, который прошел в августе в Севастополе.

Scooter - одна из самых успешных музыкальных групп Германии, созданная в 1993 году. В мире продано более 30 млн копий ее записей.

Большинство песен коллектива - в жанре электронной танцевальной музыки на английском языке. Scooter - это музыкальное трио, но с момента основания четвертым участником коллектива является менеджер Йенс Теле. Сейчас в группу также входят Михаэль Симон и Фил Шпайзер.

Последний альбом Scooter вышел в 2016 году и называется Ace.



