Экс-муж Маши Распутиной, забравший у нее дочь, умер в нищете от эпилепсии

На днях первый супруг и продюсер 53-летней Маши Распутиной Владимир Ермаков должен был появиться в студии шоу «На самом деле», чтобы обозначить свою позицию в давнем конфликте с бывшей возлюбленной. Однако мужчина так и не приехал на съемки, и оказалось, что он недавно… умер в своей московской квартире.

Бывший муж и продюсер российской певицы Маши Распутиной Владимир Ермаков ушел из жизни более недели назад. Об этом журналистам портала kp.ru рассказал бизнесмен Виктор Захаров — нынешний супруг певицы.

По словам мужчины, в последний раз Распутина должна была увидеться с экс-супругом в день его смерти — они собирались на съемки очередного эпизода шоу «На самом деле».

Маша узнала, что Владимир хотел раскрыть какую-то тайну из ее прошлого, возмутилась и покинула студию. А Ермаков и вовсе до Останкино не доехал.

Как выяснилось позднее,

днем в этот же день бывший муж артистки скончался в результате приступа эпилепсии в своей столичной квартире, которую в последние годы делил с двумя соседями.

FOTO: Кадр из передачи "Пусть говорят"

Виктор Захаров заявил в том же интервью:

«После развода с Машей жизнь Володи складывалась трудно. Он нигде не работал, денег на новые проекты у него не было. На жизнь денег тоже не хватало, поэтому он периодически зарабатывал баснями про Машу на скандальных ток-шоу».

Напомним, с продюсером Владимиром Ермаковым Маша Распутина развелась 19 лет назад. У них есть 32-летняя дочь Лидия, которая после расставания родителей осталась жить с отцом и долго лежала то в одной, то в другой психиатрической клинике.

Сейчас певица счастлива в браке с Виктором Захаровым, с которым воспитывает 17-летнюю дочь Марию, а с Лидией исполнительница вновь начала общаться лишь в прошлом году.



