Юлию Ковальчук поздравляют с рождением первенца

Не так давно 34-летняя Юлия Ковальчук и 35-летний Алексей Чумаков подтвердили, что ждут прибавления в семье. А на днях в Сети появилась информация о том, что певица уже родила, но пока предпочитает скрывать это от общественности.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков обычно не распространяются о своей личной жизни.

Даже забеременев, певица долгое время не давала никаких комментариев журналистам, которые обо всем догадывались. Только на последних месяцах артистка решилась подтвердить домыслы прессы в интервью одному из глянцевых журналов.

Однако на днях в Сети появилась информация о том, что Юлия уже родила.

По этим сведениям у певицы и ее мужа родилась дочь.

Интернет-пользователи уже поздравляют супругов с долгожданным пополнением в семье в Инстаграме Ковальчук.

«С рождением дочери! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)», «Поздравляем вас с Алексеем! Ура!», «Здоровья крошке, а вам спокойных ночей», «Пусть растет на радость родителям. Это великое счастье быть мамой и великий подарок от Бога», «Счастья вам огромного, здоровья, что самое главное! Чтобы малышка росла на радость маме и папе», — написали в комментариях фолловеры.

Сама Юлия пока никак не реагирует на информацию в Сети и не отвечает своим подписчикам.





