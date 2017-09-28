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Юлию Ковальчук поздравляют с рождением первенца

woman.ru
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков | Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Не так давно 34-летняя Юлия Ковальчук и 35-летний Алексей Чумаков подтвердили, что ждут прибавления в семье. А на днях в Сети появилась информация о том, что певица уже родила, но пока предпочитает скрывать это от общественности.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков обычно не распространяются о своей личной жизни.

Даже забеременев, певица долгое время не давала никаких комментариев журналистам, которые обо всем догадывались. Только на последних месяцах артистка решилась подтвердить домыслы прессы в интервью одному из глянцевых журналов.

Однако на днях в Сети появилась информация о том, что Юлия уже родила.

По этим сведениям у певицы и ее мужа родилась дочь.

Это не просто самое Главное, это волшебство и чудо🙏, и я уверена, что вы поймёте почему мы так бережно и аккуратно относимся к этому событию и не афишировали его долгое время) всё что мы хотели рассказать -есть в нашем единственном интервью в @okmagazine_ru , и именно @vadim_vernik сделал нашу беседу не просто дружеской, а доверительно-теплой и искренне легкой)) спасибо тебе, дорогой!!! Это бесценно❤)))И спасибо всем Вам, мои любимые и чуткие поклонники, которые на протяжении длительного периода времени очень аккуратно высказывали свои догадки и энергетически были рядом)!!! Для меня, для нас -это неоценимо и очень важно🙏🙏🙏 любви и доброты💞#юлияковальчук #алексейчумаков #juliakovalchuk #alexeychumakov #эксклюзив #интервью #беременность #скоромама

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk)

Интернет-пользователи уже поздравляют супругов с долгожданным пополнением в семье в Инстаграме Ковальчук.

«С рождением дочери! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)», «Поздравляем вас с Алексеем! Ура!», «Здоровья крошке, а вам спокойных ночей», «Пусть растет на радость родителям. Это великое счастье быть мамой и великий подарок от Бога», «Счастья вам огромного, здоровья, что самое главное! Чтобы малышка росла на радость маме и папе», — написали в комментариях фолловеры.

Сама Юлия пока никак не реагирует на информацию в Сети и не отвечает своим подписчикам.


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