Александр Буйнов три года изменял второй жене с замужней коллегой

Сейчас 67-летний Александр Буйнов абсолютно счастлив в браке со своим продюсером Алиной. Однако далеко не всегда личная жизнь знаменитого российского певца была такой безоблачной. В новом выпуске шоу «Секрет на миллион» артист признался, что в тот момент, когда он жил со своей второй женой Людмилой, у него был роман на стороне.

Александр Буйнов стал новым героем шоу «Секрет на миллион». В студии Леры Кудрявцевой знаменитый певец рассказал о своей дружбе с Аллой Пугачевой и поделился подробностями своих трех браков.

Оказалось, артист изменял своей второй жене Людмиле. «У меня был продолжительный роман, настоящая страсть.

Жил на два дома. Неоднократно возвращался в квартиру к супруге, чтобы собрать вещи, но тут подходила дочь Юля, умоляла меня остаться.

В результате, я рвал отношения с той, другой женщиной, но уже через несколько дней опять был у нее», — вспоминал Александр.

Буйнов не стал скрывать, что женщина, с которой он изменял супруге, была его коллегой. Более того, у нее был муж.

Спустя три года отношений певец расстался с любовницей и вернулся в семью, но в итоге все же ушел от Людмилы, но сумел сохранить нормальные отношения с дочерью Юлей.

«Когда мы с женой все-таки решили разойтись, я сам поговорил с Юлей. Ей тогда было 11-12 лет, очень тяжелый возраст для девочки. Я объяснил ситуацию, общался с ней как со взрослой.

Дочь все поняла, но я еще долго себя винил в произошедшем», — рассказал Буйнов.

Александр признался, что изначально женился на Людмиле только ради того, чтобы его дочь родилась в законном браке, но у них с супругой так и не получилось стать счастливой семьей.



