Критикующий всех Лоза честно сказал, что думает о Бузовой

За последнее время только ленивый не прокомментировал успех 31-летней Ольги Бузовой. Одни коллеги симпатизируют упорству и трудоспособности певицы, другие не устают критиковать ее вокальные данные. В новом интервью своим мнением о ведущей «Дома-2» поделился исполнитель Юрий Лоза.

Не так давно Ольга Бузова выпустила свой дебютный сольный альбом, который несколько дней возглавлял российский ITunes.

Поклонники восхищаются ее упорством и трудоспособностью, а коллеги частенько критикуют — в основном за внешний вид и вокальные данные. Не так давно

ведущая «Дома-2» не смогла сдержать эмоций и расплакалась после того, что о ней написал продюсер Виктор Дробыш.

Не упустил случая высказаться о таланте Ольги и Юрий Лоза, который часто критикует разных музыкантов, в том числе Rolling Stones и The Beatles.

Как ни странно, но Ольгу композитор в интервью порталу 360tv.ru похвалил:

«Бузова официально заявляет: «Ребята, я открываю рот под фонограмму, я не умею петь». Не умеет петь и раскрутилась. Она умеет открывать рот под фонограмму и может себе это позволить».

«Если бы она заявляла, что поет живьем, и пела под фонограмму, она бы обманывала. Но она же даже не обманывает», — рассуждает Лоза.

По его мнению,

сейчас общество куда более терпимо относится к артистам, которые не поют живьем.

Более того, как утверждает Юрий, некоторые программы на телевидении вообще не берут тех, кто выступает без фонограммы.





