Армен Джигарханян заявил, что молодая жена пытается его убить

15 октября в соцсетях появилась информация о том, что директор театра Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская разыскивает своего 82-летнего мужа. Однако, когда полиции удалось найти знаменитого актера, он сообщил, что скрывается от жены, потому что она хочет его убить.

Сегодня в Telegram-канале Mash появилась новость о том, что Виталина Цымбалюк-Романовская обратилась в полицию с просьбой о помощи в поиске ее пропавшего мужа Армена Джигарханяна.

«У него из-за болезни иногда случаются вспышки гнева. Недавно мы поругались. И неожиданно приехали какие-то его старые друзья. С тех пор я его не видела, но один раз говорила. Он сказал, что убьет меня. Я ничего не понимаю», —

сообщила Виталина.

Позднее стало известно, что Цымбалюк-Романовская все же нашла супруга в одной из столичных больниц. Однако увидеться у них не получилось.

Полицейские сообщили женщине, что супруг попросту не хочет ее видеть. Спустя какое-то время появилась информация о том, что Джигарханян подал на жену заявление в полицию.

В нем знаменитый актер сообщил, что Виталина пытается убить его, чтобы окончательно завладеть всем его имуществом.

За последние пару лет Армен переписал на супругу все, что у него было.



