В Сети появилось первое видео с кавказской свадьбы Сати Казановой

35-летняя Сати Казанова заранее предупредила своих поклонников, что не собирается делиться с ними подробностями своего свадебного торжества со Стефано Тиоццо. Однако на днях в Сети все же появились первые кадры с праздника, который произошел на родине артистки.

Сати Казанова и Стефано Тиоццо познакомились меньше года назад. Их отношения развивались так стремительно, что уже в конце лета певица объявила, что выходит замуж за итальянского фотографа.

В интервью артистка рассказывала, что они с возлюбленным намерены сперва сыграть свадьбу на родине жениха в Италии, а затем отпраздновать на родине Сати в Кабардино-Балкарии.

Впрочем, певица заранее предупредила, что не собирается делиться с интернет-пользователями подробностями торжества. Однако

в Сети уже появились видеоролики со свадьбы Казановой и Тиоццо.

Певица была облачена в традиционный белый наряд с золотистой вышивкой на подоле. Ее образ дополнил традиционный головной убор.

Стефано также примерил кабардинский костюм. Интернет-пользователи пожелали молодоженам благополучия и счастливой семейной жизни.





