Стали известны шокирующие подробности смерти 47-летнего Марьянова

Известие о внезапной кончине 47-летнего российского актера Дмитрия Марьянова оглушило многих поклонников его творчества. По данным СМИ, пытающихся выяснить, что могло спровоцировать преждевременную смерть артиста, роковую роль в трагическом событии сыграло неоказание Марьянову медицинской помощи.

Как сообщили в ТАСС,

представителями Министерства здравоохранения Московской области была проверена информация о том, что смерть актера Дмитрия Марьянова могла быть связана с отказом скорой помощи выехать к нему.

Ранее получили огласку сведения о том, что когда на дачу в Подмосковье, где отдыхавший актер вдруг почувствовал себя плохо, его друзья вызвали скорую помощь, - она не приехала по техническим причинам. Тогда близкие Дмитрия Марьянова повезли его к врачам в частном порядке, и по дороге в медучреждение актер умер.



Служебная проверка показала, что в воскресенье в 19:03 в диспетчерскую скорой помощи в подмосковной Лобне действительно поступил звонок от друзей артиста, - но уже спустя три минуты они сами отменили вызов, выразив желание довезти его в больницу самостоятельно.

В то же время корреспондент ТАСС, который решил сам позвонить на пульт скорой помощи, рассказал о том, что ему пришлось ждать ответа диспетчера несколько минут, после чего его снова попросили подождать.

На вопрос, чем вызвано столь длительное ожидание, в скорой ответили, сославшись на слишком большую загрузку.

По данным прессы,

друзьям артиста в злополучный воскресный вечер пришлось уговаривать скорую приехать на их вызов, и решение о самостоятельной перевозке было вынужденной мерой.





Предположительно, Дмитрий Марьянов умер в результате оторвавшегося тромба. Незадолго до кончины актер почувствовал резкую сильную боль в ноге.