Армен Джигарханян о скандале со своей женой: «Она вор, а не человек»

В минувшие выходные соцсети всколыхнула новость о пропаже 82-летнего Армена Джигарханяна. Однако вскоре актера нашли в одной из столичных больниц, и он заявил, что 37-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская пытается его убить. На днях артист впервые высказался о конфликте с женой в программе Андрея Малахова.

15 октября в Сети появилась информация о том, что Виталина Цымбалюк-Романовская разыскивает своего мужа Армена Джигарханяна. Однако, когда актера все-таки нашли в одной из столичных клиник, он вовсе не был счастлив видеть свою супругу.

Напротив, артист заявил, что жена хочет убить его из корыстных целей. В новом выпуске программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» журналистам удалось немного пообщаться с Арменом.

«Она повела себя гнусно, она вор, а не человек. Она из кармана моего забирала деньги. Мне не деньги жалко, мне жалок этот процесс», — сообщил актер.

Джигарханян не стал скрывать, что они с супругой уже давно не устраивают друг друга и часто ссорятся. По мнению врачей, именно очередной конфликт стал причиной обострения давнего хронического заболевания. Сама же Виталина утверждает, что ее супруг стал жертвой собственной доверчивости.

Представительница Цымбалюк-Романовской Элина Мазур в интервью Андрею Малахову рассказала, что неизвестные увезли Армена из театра.

У них якобы есть расписка, которую составил сам Джигарханян, и в ней указано, что в случае смерти актера все деньги должны принадлежать его второй жене Татьяне Власовой.

Теперь разбираться в семейной драме предстоит сотрудникам полиции, оно сам Армен заявляет, что никогда не простит Виталину, которая, по его мнению, его предала.



