На концерте Филиппа Киркорова «Исламское государство» готовило теракт

Члены местной ячейки террористической организации «Исламское государство» планировали совершить теракт на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале 6 июля, сообщает РБК. Попытка теракта не осуществилась по неизвестной причине. Такую информацию РБК получил от источника, близкого к ФСБ, а также подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования. Подозреваемые были задержаны 14 октября.

По данным агентства, боевики собирались совершить нападение при помощи трех самодельных взрывных устройств.

Впрочем, в тот же день главарь ячейки предложил боевикам отправиться в городской парк имени 50-летия Октября и напасть там на сотрудников полиции, чтобы отобрать у них огнестрельное оружие.

Участники группировки взяли с собой сумки с ножами и топорами, однако напасть на полицейских у них не получилось, поскольку в парке было слишком много людей.

«Коммерсант» ранее сообщал, что задержанные сторонники ИГ готовили целую серию терактов, в том числе в отношении участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов, приехавших в Махачкалу.

Издание также сообщило имена подозреваемых - это Хидирнаби Казуев и Самир Ибрагимов. Они являются выходцами из Дагестана.

На допросе задержанные сообщили о тайниках. Первый из них был обнаружен в недостроенном здании - в нем нашли две самодельные бомбы общей мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте. Еще одно взрывное устройство, мощность которого специалисты оценили в 50 г в тротиловом эквиваленте, было обнаружено на той же стройке в минувшую субботу.

15 октября НАК опубликовал видеозапись задержания и допросов подозреваемых, которое распространила пресса.

Один из злоумышленников на видео рассказывает, что должен был отправиться с деньгами в Среднюю Азию, чтобы приобрести оружие.