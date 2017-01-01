Кристине Ополайс о легкой музыке, харизме артистов и мечтах о кино

С июльских деньков фестиваля «Лайма. Юрмала. Рандеву - 2017» много воды утекло. За три минувших месяца Кристине Ополайс блистала еще на многих концертах и на фестивалях - выступала в нашем «Дзинтари» и с Бостонским симфоническим оркестром в американском Тэнглвуде, пела в Праге и Бухаресте, в Москве в составе жюри «судила» российский конкурс «Большая опера»... Еще летом, на «Рандеву», русский TVNET поговорил с Кристине Ополайс о «легкой» музыке, харизме, мечтах, планах...

Скажем сразу: летнее появление Кристине Ополайс на эстрадной сцене «попсового» фестиваля было для многих ее поклонников... более, чем неожиданным. Зачем, казалось бы, восстребованной в ведущих оперных театрах мира солистке выходить на сцену в дуэте с Лаймой Вайкуле, петь при неважнецки настроенном «звуке»? В опере ведь всегда со звуком перфектно, да и составили «звездный» дуэт исполнительницы несовместимо разных жанров!..

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

Но и «Рандеву» - фестиваль необычный, легкий и даже легкомысленный, искрящийся радостью экспромтов, свободы, творчества . Первой из оперных див на сцене «Рандеву» год назад пела прекрасная Хибла Герзмава, она и нынче ббыла. И Кристину Ополайс тоже долго уговаривать не пришлось. Лайма Вайкуле на пресс-конференции открытия фестиваля призналась: участвовать в фестивальных концертах Кристине согласилась легко, с радостью.

Свои впечатления от фестиваля в "Звуковой дорожке" московской газеты "МК" впоследствии так описал музыкальный обозреватель Артур Гаспарян: "«...На сцену поп-фестиваля прямо-таки косяком балтийской кильки потянулись оперные дивы мирового масштаба.»

Трудно не согласиться с коллегой в том, что и Хибла Герзмава, и Кристина Ополайс, хоть и от «высокого искусства», а с неподражаемой харизмой - каждая по-своему! - в дуэты с Лаймой и в формат фестиваля очень даже вписались!..

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

А вот у юных тусовщиц, кочующих по попсовым фестивалям, имя Ополайс вызвало вопросы: мол, мы всех «звезд» знаем, а это - кто?!.. Ваша местная звезда?.. Ну... не очень-то угоспожа Ополайс теперь-то «местная». Она входит в число самых востребованных в оперном мире сопрано, поет в Метрополитен-опера и миланском Ла-Скала, в Баварской и Берлинской операх, выступает с Бостонским симфоническим оркестром, который уже несколько лет возглавляет ее муж - дирижер Андрис Нельсон, тоже, кстати, латыш.

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

... С этого вот «сами мы не местные...» наш летний разговор с Кристиной и начался. Атмосфера на фестивальных площадках «Рандеву» царила свободная, непринужденная, вольная, что и свободные от репетиций солисты и музыканты не спешили из «Дзинтари» уходить. У Кристину Ополайс осаждают и москвичи, и латвийские коллеги, так что у нее в этот день одно интервью за другим.

Для начала и спрашиваю:

- Кристина, Вы ведь давно уже «звезда» далеко не местного масштаба. И вдруг согласились петь на фестивале совсем не Вашего жанра...

- Я вообще не звезда!.. Не понимаю я этого слова. Популярность в своем жанре я приобрела за границей - в Германии, в Берлинской государственной опере, с маэстро Баренбоймом сразу, мы не мелочимся!.. Вообще все для меня с Берлина началось - с новой постановки, с Дмитрия Чернякова... Из Риги я сразу попала в Берлин, не было, как обчно, когда певцы начинают карьеру с маленьких театров небольших городах. Выросла как актриса я в Латвийской национальной опере - сначала в хоре, за два года стала солисткой. Все время я ощущала, что у меня мало времени. Сначала расстраивалась, что в консерваторию меня не приняли из-за какой-то дурацкой теории, которая певцу, поверьте мне, совсем не нужна.

- Как выяснилось впоследствии - не нужна...

- Да, выяснилось впоследствии. Так было мне суждено, но я сразу этого не понимало. Когда что-то не получается, сначала ты переживаешь... Но справедлива все-таки поговорка «нет худа без добра». И все, что с нами происходит - происходит к лучшему. Так что выросла я в Опере.

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

- Еще во времена Андриса Жагарса?

- Жагарс меня вообще воспитал как актрису!.. Он вытащил из меня все возможное и невозможное, так бывает, когда режиссер находит свою актрису, а она - своего режиссера. Жагарс человек эмоциональный, вспыльчивый, не могу сказать, что с ним сработаться было легко. Он был очень требовательный, словом мог и обидеть тоже. Но тут уж надо ставить «фильтр», не обижаться.

- Вы сказали на пресс-конференции, что слушаете разную музыку - в том числе даже рок...

- Не слушаю я ничего!.. Но когда вдруг слышу - не выключаю. По радио или в машине или включив телевизор, когда ребенок уже заснул. Если идет какой-то концерт или проект «Голос», послушав который я многое поняла. Ведь у меня как случилось... Учиться и стать оперной певицей меня мама заставила, надавила, и я с этим витоге согласилась. Но сначала сопротивлялась как могла!..

А до оперы - как и всякий тинейджер, всякая молодая девушка - я слушала и любила другую музыку. Любила Виктора Цоя, потом Линду, потом замечала других харизматичных артистов.

Харизму я вижу сегодня в Лолите, Алле Пугачевой, в Киркорове, Баскове. Понимате, это - харизма! Но это не значит, нравится вам конкретный исполнитель или не нравится.

А Лайму Вайкуле помню с давних пор! Она была просто мой кумир - была звездой уже в те времена, когда мы в школе учились!..

Кто-то из латышей обожает Бусулиса, а кто-то - и это поразительно для меня! - и его терпеть, и меня просто не может!.. Это уже дело вкуса.

С большим уважением я отношусь к любому жанру, если это - профессионально. Другое дело, что люди мало видят процесс работы, видят результат. И 75 процентов зрителей кажется, что все происходит само по себе, что уже человек рождается с этим голосом, и что если кто-то вышел на сцену и что-то не получилось,значит, он не умеет...

Нет, просто все мы люди, у всех есть хорошие дни и черные дни, у всех бывают проблемы, но профессионализм и харизма всегда чувствуется.

- Открыли для себя новые имена на фестивале Лаймы Вайкуле? Кто-то запомнился, что-то легло на душу?

- Запала в душу мне группа «Градус»!.. Это российская группа, сначала, как ни звали меня, я не хотела идти их слушать!.. Потому что для меня это было слишком громко... Мне некомфортно, когда говоришь, не слыша себя, ведь сразу же приходится напрягать связки. А я их как раз слышала на after party в день открытия... Это очень профессиональный коллектив, чувствуется, что ребята полностью отдаются музыке, полностью выкладываются, когда выступают, они просто мокрые все!..

- В машине какую Вы музыку обычно слушаете?

- Никакую не слушаю!.. Обычно меня везет шофер, единственное, всегда говорю, что мне не мешает - и он может спокойно продолжать музыку слушать. Знаете,

я и оперу не слушаю - если только не надо учить свою роль, свой материал. А когда сама не репетирую, хочу немножко отдохнуть, и если я без ребенка, мне нужна тишина... А если с ребенком, то ребенком и занимаюсь, - то какая уж тут музыка!..

А в свое время слушала очень разную музыку - в том числе, не поверите, даже техно! И сейчас очень рада за свой багаж, поскольку все эти ритмы мне знакомы, люблю просто улавливать мелодию. Ведь музыка - любая! - это же прекрасно. Вот Лолита, на мой взгляд, прекрасно поет!..

FOTO: Янис Шкапарс

... Мы с Кристиной разговариваем недалеко от сцены. Идут репетиции третьего дня фестиваля, так что фоном слышно, как разминаются участники концерта третьего дня «Рандеву». Разговор то и дело прерывается - возвращаясь со сцены, мимо проходят артисты, и с Кристиной они с удовольствием знакомятся. Она извиняется, объясняя, что друг друга знают ... по телевизору, а благодаря фестивалю здесь встретились «живьем».

- Вы сейчас вместе с дочкой в Латвию приехали?..

- Да, Ариадна Анна сейчас с нами в Латвии, моя мама очень помогает. Летом я обычно не беру никакой, кроме концертов, чтобы побыть у себя на родине, это единственная возможность отдохнут - в июле, августе. С конца августа начнется уже работа. Но сейчас я хочу взять паузу, надо подготовить ребенка к школе.

- В американскую школу Ваша дочка пойдет?

- Нет, в латвийскую - в этом мы с мужем патриоты. И ребенок же не виноват, что папа - режиссер, а у мамы гастроли... Нельзя ее все время таскать за собой по гастролям. Два-три месяца это слишком большие перерывы в учебе.

- Вы любите эксперименты на сцене?

- Всегда инетерсно в творческой среде с таланливыми людьми. Лайма делает огромное дело с этим фестивалем, и ей очень нужна поддержка, и не только финансовая - как раз люди, готовые поддержать фестиваль всегда найдутся. Лайма делает фантастическое дело, у нее есть идеи, она не замыкается на тусовке своей попсовой - смотрите, здесь поет и Хибла Герзмава, а теперь и я тоже. И у нас есть идеи. Для меня в этом году с «Рандеву» все очень быстро произошло. Но есть идеи - хочу в своем жанре, свои голосом петь, но немножко в другой стилистике... чтобы удивить! А для этого нужно работать, репетировать.

Бюро театральных путешествий

Да, я открыта к экспериментам, потому что у меня ребенок растет, это тоже какие-то новые впечатления. Кто знает, может быть, у нас здесь через пять лет будет какой-нибудь детский фестиваль или молодежный... Любые контакты очень полезны. И я открыта новым идеям. К тому же здесь - Вы сами сказали - просто здорово находиться, такое здесь происходит скопление энергий, идей, такая доброжелательная обстановка.

- А есть планы себя еще и в других жанрах попробовать, кроме фестивальных?

- Очень люблю актеров и режиссеров. Свою нишу в опере я ведь заняла во многом благодаря владению актерским ремеслом, потому что я в игру всегда углубляюсь. Ведь я очень хотела быть актрисой...

- Актрисой драматической, хотели играть в театре?

- Нет, не в театре... Выбрала я оперу, потому, что моя мама этого очень хотела. Но хотела я быть актрисой кино!.. И мечта сняться в кино у меня осталась, где-то это ведь в нас остается, в какой-то базе данных... Мне очень нравится кино, хоть я не фанатка и не хожу в кинотеатры - времени не хватает. Но это ведь гениально, когда один поворот головы это целый внутренний монолог... И, ни слова не произнеся, можно так много сказать просто взглядом!.. Так что это искусство мне очень и очень близко. Может быть, актерство - дар в чем-то от Бога... Благодарна судьбе, что в опере это тоже есть - есть характеры, которые на сцене я исполняю.

- Спасибо! Надеюсь, когда-нибудь мы увидим вас и на киноэкране.