У Вадима Казаченко нашлись внебрачная дочь и внучка

В очередном эпизоде шоу «Пусть говорят» появилась 24-летняя харьковчанка Влада Романцова, которая заявила, что давно знает о своем родстве с известным 54-летним певцом Вадимом Казаченко. О настоящем отце девушки ей рассказала мать, у которой был бурный роман с исполнителем.

Молодая украинка Влада Романцова приехала в Россию за правдой — она уверена, что исполнитель хита «Больно мне, больно» Вадим Казаченко является ее биологическим отцом. Об этом ей рассказала мама перед смертью два года назад.

При этом девушка заявила в беседе с ведущим ток-шоу «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым, что

ей ничего не нужно от Вадима, кроме признания их родства.

Недавно она уже обращалась к Казаченко через соцсети, но ей ответила нынешняя возлюбленная мужчины Ирина Аманти, которая заявила, что они не будут решать никакие вопросы без документального подтверждения.

Оказалось, что

Влада давно знакома с бывшей женой Вадима Ольгой Казаченко, и молодая мама даже попросила девушку стать крестной ее сына Филиппа.

В итоге Ольга предоставила экспертам шоу «Пусть говорят» образец слюны малыша Фила, и Влада поступила так же.

В финале шоу выяснилось, что вероятность того, что Филипп Казаченко и Влада Романцова являются сводными братом и сестрой, составляет 94,88%. Кстати, Влада замужем и растит маленькую дочь, так что у Вадима Казаченко появилась еще и внучка.





