Вдова Марьянова сделала загадочное заявление, что актер умер не в компании близких

15 октября скончался актер Дмитрий Марьянов. В один момент артисту стало плохо, но скорая помощь по техническим причинам не смогла приехать по указанному адресу. Как позже рассказали СМИ, друзья Дмитрия попытались сами довезти Марьянова до ближайшей больницы, но было уже поздно. Казалось, что в этой трагедии нет вопросов. Однако Ксения Бик взволновала общественность, сообщив неожиданные подробности о смерти мужа.

На днях родных и друзей, а также поклонников Дмитрия Марьянова поразила новость о его смерти.

Актеру не удалось оказать своевременную помощь. Скорая не смогла доехать до дачи, где отдыхал Марьянов.

По сообщениям СМИ, в момент смерти Дмитрий находился в компании друзей, которые и попытались самостоятельно отвезти актера к врачам, однако спасти Дмитрия не удалось.

Несмотря на этот факт, интернет-пользователей интересовало лишь то, как пройдет раздел наследства артиста. А жена актера Ксения Бик, два дня хранившая молчание, рассказала изданию Woman`s Day, что на самом деле в тот вечер рядом с мужем были не друзья, а посторонние люди.

«Когда ему стало плохо, скорая посоветовала ехать в больницу своим ходом, так как ее пришлось бы ждать долго», —

добавила Бик.

Ксения также сообщила, что Марьянов год лечился от тромбоза, принимал лекарства и регулярно обследовался, и все было в порядке, а тромбоэмболия у Дмитрия была лишь несколько секунд перед смертью.



