Врачи рассказали о состоянии госпитализированного с инсультом Михаила Кокшенова

Не так давно как гром среди ясного неба прогремела новость о внезапной смерти Дмитрия Марьянова, как в СМИ появились очередные тревожные новости. На днях журналистам стало известно, что 81-летний Михаил Кокшенов попал в реанимацию с инсультом. Эту информацию подтвердила дочь знаменитого актера. Позднее о его состоянии высказались медики.

О том, что популярный комедийный актер Михаил Кокшенов перенес инсульт, стало известно во вторник 17 октября.

Скорую помощь народному артисту России, как сообщили журналисты, вызвал прохожий, которого обеспокоило состояние пожилого мужчины.

Дочь Михаила Алевтина вскоре подтвердила госпитализацию отца и сообщила, что причиной всему стал инсульт.

Позднее журналисты портала РИА «Новости» связались с врачами Первой городской больницы имени Пирогова.

По словам медиков, состояние Кокшенова в данный момент оценивается как тяжелое. Михаил стал известен после своих ролей в фильмах Леонида Гайдая «Не может быть» и «Спортлото 82».

В последние несколько лет актер практически не появлялся на публике и не снимался в кино или сериалах. Его последними работами стали «Папины дочки» и «Воронины».



