«Сексуальные домогательства — это же прекрасно»: Толкалина защитила Вайнштейна

После того, как в США всплыли шокирующие факты о сексуальных домогательствах 65-летнего Харви Вайнштейна, звезды Голливуда чуть ли не ежедневно высказываются в адрес знаменитого кинопродюсера. На днях журналисты опросили российских знаменитостей, которые честно рассказали, что они думают об этой ситуации и есть ли такое в отечественном кинематографе.

5 октября жизнь Харви Вайнштейна разделилась на до и после. Авторитетное издание New York Times опубликовало развернутый материал о сексуальных домогательствах знаменитого кинопродюсера. После этой статьи многие голливудские актрисы поспешили рассказать свои истории о работе Харви.

Единственные, кто поддержали Вайнштейна, были его жена Джорджина Чапман, Линдси Лохан и Донна Каран. Правда, супруга все же подала на развод с продюсером, актриса удалила публикацию, а основательнице DKNY и вовсе пришлось извиняться за свои слова.

На днях на сайте Meduza.io появился материал, где отечественные звезды обсуждают нашумевший голливудский скандал.

Актриса Анна Чиповская заявила, что никогда не сталкивалась с домогательствами в своей профессии.

«Ну здесь, конечно, голову нужно включать, потому что я сомневаюсь, что такому продюсеру, как Харви Вайнштейн, нужна оценка молодой, 20-летней актрисы по поводу его профессиональной деятельности.

Я сомневаюсь, что тут можно подумать, что меня зовут потому, что я очень умная», — заявила звезда «Блокбастера». Однако Анна считает, что ни одна женщина не заслуживает к себе такого отношения, о котором в один голос заявляют голливудские актрисы.

«Они поступили не совсем по-девчачьи. Потому что сексуальные домогательства — ну это же прекрасно, честное слово. А если ты имеешь роль, то какая разница, как ты ее получила», —

уверена Любовь Толкалина. Актриса считает, что сексуальные домогательства являются нормой для мужчин.

«Женщина, понимаете, всегда виновата в сексуальных домогательствах мужчины. Если ты настоящая женщина и если такое произошло, то ты никогда не будешь об этом рассказывать никому», —

заявила Любовь.

Высказывание Толкалиной спровоцировало настоящий скандал в соцсетях. Актриса начала отпираться и сообщила в своем Инстаграме, что не могла так высказаться о сексуальных домогательствах, но журналисты выложили аудиозапись интервью. Агния Кузнецова считает, что голливудские актрисы сами виноваты в сексуальных домогательствах.

«Бабы что хотели, то и получили, и не надо позволять себя тискать. Если ставят условие, что нужно переспать с режиссером, чтобы получить роль, — ты или соглашаешься, или отказываешься.

Я не думаю, что это маньяк серийный, который с ножом приставал к Анджелине Джоли и насильно заставлял ее с ним спать. Сами виноваты, не нужно вести себя как проститутки. Бедный мужчина, мне его жалко.

Женщины созданы для интриги, им только дай интригу плести или кого-нибудь заложить или предать», — заявила Агния.

Кузнецова уверена, что нечто подобное происходит и в российском кинематографе.



