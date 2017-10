ФОТО: Поклонники недоумевают, что случилось с внешностью 35-летней Подольской

А теперь кино🍿🍿🍿🍿Кстати я попкорн не ем🙅а @yuliana_pod точит за обе щёки 🤔 и колой запивает 😱

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) on Oct 17, 2017 at 11:27am PDT