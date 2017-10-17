ФОТО: Поклонники недоумевают, что случилось с внешностью 35-летней Подольской

В последнее время поклонники Натальи Подольской все чаще отмечают, что она сильно изменилась и уже мало напоминает себя прежнюю. На днях певица опубликовала в Сети новое селфи, в комментариях под которым интернет-пользователи в очередной раз начали активно обсуждать ее внезапную бьюти-трансформацию.

17 октября Наталья Подольская выложила в Инстаграм новое фото, на котором позирует вместе со своей сестрой-близняшкой Юлианой. Трогательный семейный снимок был сделан во время одного из киносеансов.

«А теперь кино! Кстати я попкорн не ем, а @yuliana_pod точит за обе щеки и колой запивает», — подписала кадр Наталья (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

А теперь кино🍿🍿🍿🍿Кстати я попкорн не ем🙅а @yuliana_pod точит за обе щёки 🤔 и колой запивает 😱 A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) on Oct 17, 2017 at 11:27am PDT

И пока

одни интернет-пользователи живо интересовались, на какой фильм сходили сестры, другие признали свежее селфи откровенно неудачным и отметили, что на нем Подольская напоминает совсем другого человека.

«Как неузнаваемо ваше лицо или фото не очень удачное», — высказал мнение большинства один из подписчиков.

Некоторые интернет-пользователи убеждены, что лицо звезды выглядит опухшим и лишенным мимики из-за того, что она злоупотребляет «инъекциями красоты».