СМИ: Жену Армена Джигарханяна уволили из его театра

Вот уже на протяжении нескольких дней общественность обсуждает громкий скандал, в центре которого оказался Армен Джигарханян. Актер и режиссер заявил, что молодая жена обманом забирала у него все деньги и даже покушалась на убийство. Виталина Цымбалюк-Романовская пыталась оправдываться, но тщетно: в департаменте культуры города Москвы к Армену Борисовичу прислушались и принудили его пока еще законную супругу уволиться из театра, который она возглавляла.

Виталина Цымбалюк-Романовская являлась директором Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна на протяжении нескольких лет.

Теперь же Департамент культуры города Москвы принудил 36-летнюю супругу знаменитого актера и режиссера покинуть этот ответственный пост в связи с последними событиями.

Об этом 19 октября сообщил популярный Телеграм-канал Mash. Речь идет о скандале, в котором женщина оказалась главным действующим лицом.

Оказалось, что она вела себя с 82-летним мужем неподобающим образом, игнорировала его советы и просьбы, касающиеся театра, а также не давала ему лечебные препараты и в итоге довела до больницы.

Также есть информация, что Виталина вынашивала план уволить самого Армена Борисовича из его же театра. А сам Джигарханян и вовсе убежден, что супруга была намерена его убить.

Виталина пока не прокомментировала новость о своем увольнении.



