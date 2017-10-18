Как молоды мы были: Грановская показала, как они зажигали с Лободой 10 лет назад

На днях Светлана Лобода отпраздновала свой 35-й день рождения. С этой значимой датой певицу поздравили как поклонники, так и многие звезды, в числе которых была и ее бывшая коллега по группе «ВИА Гра» Надежда Грановская, выложившая в Сеть трогательное архивное фото с именинницей.

На днях Светлане Лободе исполнилось 35 лет. В этот день многочисленные коллеги исполнительницы хита «Твои глаза» оставили ей душевные поздравления на своих страничках в Инстаграме.

Подруга Светланы Надежда Грановская также не стала исключением — она опубликовала в своем фотоблоге совместное фото с Лободой, сделанное около десяти лет назад.

На нем юные и беззаботные звезды позируют с минимумом макияжа на лице и выглядят как самые простые девушки середины нулевых. На фото в них с трудом можно узнать секс-бомб, которыми их сейчас признают многочисленные фанаты.

Архивный кадр Надежда сопроводила милыми строками: «Дорогая моя @lobodaofficial! Я выбрала это фото потому, что мы на нем счастливы как дети...

Ты, уверенна, узнаешь это фото, вспомнишь где мы, в какой стране, и как нам там было «бомбически» весело)... И я безмерно, бесконечно благодарна судьбе за нашу первую встречу, за нашу яркую дружбу...

Да, мы очень повзрослели, пашем как «каторжные». Но я знаю и всецело чувствую, что нить теплых, человеческих отношений никогда между нами не исчезнет и не сотрется временем и расстоянием.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Фолловеры были рады увидеть редкий снимок из личного архива звезд. Они отметили, что Лобода с Грановской были и остаются настоящими красавицами — как в начале карьеры, так и сейчас. А что вы думаете об этом фото?





