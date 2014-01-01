Мелани Гриффит заболела эпилепсией из-за Бандераса

Звезда Голливуда Мелани Гриффит винит сильнейший стресс в развитии у себя эпилепсии. Этот диагноз знаменитой актрисе поставили после целой серии судорожных приступов, которые у неё появились из-за развода с Антонио Бандерасом.

Знаменитая американская актриса Мелани Гриффит призналась, что у неё диагностировали эпилепсию, вызванную стрессом.

60-летняя кинозвезда начала страдать от судорожных приступов в последний период своего брака с испанским актером Антонио Бандерасом.

Звёздная пара решила расстаться в 2014 году.

Мелани утверждает, что сейчас ее здоровье находится под полным контролем благодаря использованию лекарств.

Она убеждена, что сильный стресс, который был спровоцирован расставанием с любимым человеком, стал спусковым крючком опасной болезни и вызвал те самые судорожные припадки.

"Каждый подобный припадок в моей жизни происходил в тот момент, когда я испытывала экстремальный стресс, - говорит Мелани Гриффит. - Последние два произошли в тот момент, когда я плавала на большой яхте неподалеку от французского города Канны.

Меня отвезли в местную больницу, а уже потом снова вернули на яхту. И там у меня произошел еще один судорожный припадок, после которого меня снова госпитализировали. Они провели электроэнцефалограмму, которая подтвердила возможность эпилепсии".

Уже несколько лет у Мелани Гриффит не было ни одного припадка, и она связывает это с тем, что находится в разводе с 2014. Из ее жизни исчезли проблемы в отношениях с любимым мужчиной, и Мелани считает, что это принесло облегчение ее здоровью.

Она подчеркивает, что