Звезда «Жестокого романса» Дмитрий Бузылев попал в реанимацию

Супруга 60-летнего актера и музыканта Дмитрия Бузылева, которого называют королем цыганской песни, сообщила журналистам, что мужчина уже неделю лежит в реанимации одной из столичных клиник. Его состояние оценивается медиками как тяжелое.

В СМИ появились тревожные новости о состоянии здоровья 60-летнего заслуженного артиста России Дмитрия Бузылева.

Оказалось, что еще несколько дней назад Дмитрий Михайлович попал в реанимацию одной из московских клиник с воспалением легких.

Пневмонию удалось вылечить, однако у Бузылева была обнаружена прободная язва желудка, и ему сделали операцию.

Информацию об ухудшении самочувствия Бузылева подтвердила его супруга Наталья в интервью «Агентству городских новостей «Москва»: «Дмитрию сняли аппарат, и он сейчас дышит самостоятельно, но остается в реанимации.

У него были боли, и мы даже не знали, от чего, раньше у него никогда не было проблем с желудком». Наталья Бузылева посетовала на то, что ее супруг остался без помощи и поддержки коллег:

«Гильдия актеров не сделала нам ни одного звонка. Просто обидно, сколько всего он делает для других — заслуженный артист! — и какое отношение».

По словам женщины, она неоднократно говорила мужу о том, что нужно пройти обследование. Однако актер был занят работой — Бузылев хотел участвовать в конференции, намеченной на конец октября.



