Новая юная зазноба Брэда Питта — копия Анджелины Джоли в молодости

За последний год Брэду Питту приписывали романы со многими старлетками. Новой предполагаемой пассией 53-летнего актера стала совсем юная британская актриса, 21-летняя Элла Пернелл. Поговаривают, что девушка очаровала Питта еще несколько лет назад, сыграв в «Малефисенте» героиню Анджелины Джоли в молодости.

После расставания с Анджелиной Джоли Брэд Питт до сих пор официально одинок. Тем не менее актеру приписывают отношения с самыми видными красотками — начиная от Сиенны Миллер и заканчивая Эль Макферсон.

Однако на днях журналисты сообщили о том, что на самом деле Брэд увлечен 21-летней актрисой Эллой Пернелл.

Британка прославилась еще три года назад после роли юной Малефисенты в одноименной картине. Не так давно Пернелл доверили одну из ролей в сериале Sweetbitter, который взялся продюсировать Питт.

«Брэду уже давно нравится Элла. Именно он настоял на том, чтобы ей дали роль в проекте. Элла невероятно польщена вниманием Брэда. Она всем говорит, что он — ее любимая знаменитость», —

сообщил анонимный источник журналу In Touch. Инсайдер также рассказал журналистам, что Анджелина Джоли в бешенстве из-за того, что ее бывший положил глаз на ее юную копию.

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Впрочем, самого Питта не смущает ни гнев Джоли, ни 32-летняя разница в возрасте с юной пассией. «Брэда восхищает не только ее красота, но и характер и актерские способности», — заявил аноним.

Поговаривают, что актер всерьез собирается сделать из юной британки звезду, а затем и представить ее публике в качестве своей подруги.





