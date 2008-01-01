Диспетчер «скорой» ушла с работы; две версии кончины Марьянова (видео)

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков официально признал, что диспетчер «скорой» нарушила регламент при приеме вызова к знаменитому российскому артисту Дмитрию Марьянову, скончавшемуся 15 октября на 48-м году жизни. По словам чиновника, диспетчер уже уволилась с работы.

Марков подчеркнул, что сотрудница «скорой» не должна была сопровождать разговор личными комментариями. «У нас есть регламент ведения диалога - в частности, запрещено давать личные комментарии и тем более посвящать заявителей в тонкости о количестве вызовов и отвечать: «Вызовов много, ждите«. Очевидно нарушение в приеме вызова», - отметил чиновник (цитата по «Интерфакс»).

Марков добавил, что получившая вызов диспетчер в тот момент занималась перегруппировкой скорых и неотложных вызовов для того, чтобы отправить бригаду к Марьянову.

Однако в связи с отказом от вызова отправка машины «скорой» была прекращена.

По словам министра, диспетчер уже приняла решение об увольнении по собственному желанию и написала заявление об уходе.

Ранее Минздрав Московской области рассказал об отмене вызова скорой помощи Марьянову. По информации ведомства, звонившие в скорую решили доставить артиста в больницу самостоятельно. При этом в СМИ распространилась информация, что актер якобы мог погибнуть из-за отказа скорой ехать на вызов.

Как установили в ведомстве, сначала Марьянову вызвали скорую, но затем вызов отменили. «По результатам служебной проверки установлено, что

вызов поступил в 19:03. В 19:07 звонившие отменили вызов, сообщив, что привезут Марьянова в больницу самостоятельно

», - сказал сотрудник пресс-службы.

СК назвал две основные версии кончины Марьянова

Следственный комитет по Московской области в настоящее время разрабатывает две основные версии в рамках уголовного дела, возбужденного после смерти знаменитого российского артиста Дмитрия Марьянова: несвоевременное прибытие скорой медицинской помощи и оказание услуг реабилитационным центром «Феникс», не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

Как говорится в пресс-релизе ведомства, следователи продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

В СК также отметили, что в рамках расследования уже была назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, следователи допросили ряд свидетелей и изъяли документацию, связанную с вызовом Марьянову скорой помощи, в том числе записи разговора службы 112 и скорой помощи.

Помимо этого сотрудники Следственного комитета произвели обыск в реабилитационной клинике «Феникс», в ходе которого были изъяты «представляющие интерес для следствия»

дневники пациентов, в том числе с записями о пребывании знаменитого артиста в медицинском учреждении.

Ранее сообщалось, что подмосковные следователи проверяют данные о том, что врачи якобы отказались предоставить Марьянову скорую медицинскую помощь. По словам его друзей, скорая помощь, которую они вызвали, не приехала «по техническим причинам» из-за «перегруженности» и актера отвезли на личной машине в больницу, но медики оказались бессильны.

Представитель актера Алевтина Кунгурова заявляла, что подробности случившегося «появятся после медицинского заключения, пока ничего не понятно». При этом она опровергла установление предварительной причины смерти актера. «Вскрытие было, но заключения пока еще не дали. Пока непонятно [что стало причиной смерти], там [в заключении по вскрытию] уже будет написано - тромб это, инсульт это или что это. Ждем заключения», - добавила Кунгурова.

СМИ писали о том, что в последнее время Марьянов испытывал проблемы со здоровьем. Сообщалось, что

перед смертью Марьянов лечился от алкоголизма в частной клинике, которую выбрала для него жена Ксения Бик.

Актриса Татьяна Скороходова, которая на протяжении трех лет была гражданской женой Марьянова, рассказала, что ничего не знала о его проблемах с алкоголем. «Я его полгода не видела. Но, когда мы последний раз разговаривали, у него точно никаких проблем не было, с алкоголем в том числе», - сказала она.

Известность Дмитрий Марьянов получил после роли в своем первом фильме «Выше радуги», вышедшем на экраны в 1986 году. Снимался в фильмах «День радио» (2008), «Небесный суд» Алены Званцовой (2011), где сыграл «тело» для возвращения в мир живых, «Игра в правду» Виктора Шамирова, детективном сериале «Личная жизнь следователя Савельева» (2012).

С 1994 года он входил в состав труппы театра «Ленком», участвовал в спектаклях «Бременские музыканты», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Юнона и Авось» и других. В последние годы он снимался в фильмах и сериалах, а также играл диджея Диму в спектаклях театра «Квартет И» «День выборов» и «День радио».