Джигарханян назвал причину развода с молодой женой

Как признался Джигарханян, молодая жена требовала от него детей, в то время как в свои преклонные годы артист не хотел брать на себя такую ответственность. Это и возмутило артиста, ведь он не верит, что 37-летняя супруга Виталина Цымбалюк-Романовска от чистого сердца желала наследника

«Виталина добивалась, чтобы у нас родился ребенок. Только авантюрист сможет придумать 80-летнему родить ребенка»,

– заявил Армен Джигарханян.

Между тем Виталина все еще надеется наладить отношения с мужем. «Я надеюсь, что это недоразумение скоро закончится… Я хочу сказать, что уже больше недели не имею доступа к своему супругу. Хочу сказать, что я буду его ждать до того момента, когда смогу его увидеть», – сказала Цимбалюк-Романовская.

Напомним, сейчас 82-летний народный артист находится в лечебном учреждении. Он утверждает — молодая жена хочет его смерти и обманом завладела его имуществом. Джигарханян намерен уволить Виталину с поста директора своего театра.

Нашумевшая история в семье Джигарханяна началась несколько дней назад. Супруга знаменитого артиста обратилась в правоохранительные органы с просьбой помочь отыскать мужа, который ушел из дома несколько дней назад и пропал. Полицейские справились с задачей, и обнаружили артиста в одной из столичных клиник, однако тот не захотел видеться с женой.

Позже Армен Джигарханян обвинил свою супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую в попытке убийства и даже написал по этому поводу заявление в полицию.