Счастье любит тишину: Пелагея и Телегин впервые рассказали о своих отношениях

До сих пор Пелагея и ее супруг Иван Телегин предпочитали молчать и не комментировать свой брак, несмотря на повышенный интерес публики. Исключение российская певица и хоккеист сделали лишь во время съемок документального фильма, показанного на днях на телевидении.

21 октября в эфир вышел документальный фильм о личной жизни и карьере Пелагеи. Работа команды Первого канала получила символическое название «Счастье любит тишину».

И действительно, раньше ни певица, ни ее супруг не комментировали свои отношения, но теперь отчего-то изменили свое решение.

В телеинтервью Телегин признался, что полюбил будущую жену буквально с первого взгляда:

«Нас познакомила общая подруга. С первых минут нашего общения мне показалось, что это очень позитивный человек. Я был восхищен этим. У меня были мысли, что она такая воздушная, нежная, хотелось ее просто взять, обнять, и никуда не отпускать».

В программе была также затронута тема домыслов, которые преследуют влюбленную пару с самого начала отношений — многие верят, что Пелагея стала причиной расставания Ивана и его бывшей подруги Евгении.

«Чистая совесть — лучшая подушка. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, у меня совесть чистая, и я сплю прекрасно», — заявила Пелагея.

Певица еще раз подчеркнула, что ее личная жизнь не нуждается в публичности, и она очень рада, что о ее счастье известно немного.



